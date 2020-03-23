美国新冠疫情 特朗普考量新政策 10艘军医船传海边待命照疯传

美国总统特朗普周日称，美国将在15天期限结束时决定，“我们想走哪条路”来遏制新冠病毒的蔓延。特朗普在推特上说，“我们不能让解决办法比问题本身更糟糕。” 特朗普下令对美国新冠肺炎疫情热点部署紧急医疗站。网络盛传美国军队调集10艘含上前病床的军医船大西洋岸待命照片。

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据路透社今天报道说，特朗普称美国将在当前15天计划结束时就疫情应对做出决定。

美国总统特朗普周日在推特上称，美国将在15天期限结束时决定，“我们想走哪条路”来遏制新冠病毒的蔓延。j据特朗普说，“我们不能让解决办法比问题本身更糟糕。”

特朗普在3月16日发布旨在减缓病毒蔓延的15天新指引。

据法新社指，特朗普将3州列疫情重灾区并下令部署紧急医疗站。

美国总统特朗普星期天说，他已下令对美国武汉肺炎疫情热点部署紧急医疗站，预计可容纳4000张病床。

据特朗普在记者会上表示，他已指示美国联邦紧急事故管理总署（FEMA）在纽约州、加州及华盛顿州设立医疗站。

他表示，加州8个医疗站会有2000张病床，纽约州和华盛顿州都有4个医疗站，各有1000张病床。

特朗普说：「我要向美国人民保证，我们每天会尽所能对抗，最终击败这个看不见的可怕敌人。」他还说：「我们处于战争状态，我们真的是在抗战。」

据特朗普表示，他先前应要求同意发布公告，将纽约州列为重大灾区。美国武汉肺炎病例绝大多数出现在纽约州。他也说已同意将华盛顿州列为重灾区，而加州「很快」也一样。

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