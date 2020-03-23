英国人也不愿意关家隔离 约翰逊威胁全面封闭

英国昨天再有48人死于新冠病毒，使死亡总人数增加至281人，而累积确诊病例也超过了5600人。据资深媒体人李文读报今天指《每日电讯报》报道，英国首相约翰逊昨晚警告说，如果许多公众仍然不理会政府的劝告，保持社交距离以防止新冠病毒的传播，政府将会在24小时后宣布，效仿意大利、西班牙及法国，实施全面封闭措施，包括限制人员的流动并实施宵禁，以及关闭除食品店及药店之外的所有其它商店等。

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李文读报今天报道说，英相称可能颁布全面封闭令。

据《卫报》也报道说，英国首相约翰逊向该国公众发出最后通牒，必须在未来24小时内停止大规模的聚集，否则将面对政府采取的进一步封闭措施。报道引述约翰逊表示，如果大家在接触时不保持2米以上社交距离的话，政府就会考虑采取其它措施了。与此同时，英国一些地方政府和机构昨天也宣布，暂时关闭公共空间，以阻止病毒的传播。

另外，该报还在头版报道，意大利在上周末再有1400人死于新冠病毒。为此，意大利当局下令禁止所有非必要的人员流动，并且关闭非必要的商店。报道透露，在意大利首都罗马，警方在街头截查行人并检查证件，如果发现有人在没有合理理由下出行的话，就会向其罚款。此外，除了超市、银行、药店及邮局外，所有商店都要关门停业。

《泰晤士报》报道，英国首相约翰逊正面临内阁阁员和高级顾问的压力，首先要在首都伦敦实施全面封闭令。该报还引述消息人士称，约翰逊作出这一决定已是无可避免的了。报道还透露，法国上周曾威胁英国，如果英国首相约翰逊还不关闭酒吧餐厅等公共场所的话，法国将考虑关闭英法边界。另外，该报还在头版刊登照片报道，昨天是英国一年一度的母亲节，一对孙子透过玻璃与在家自我隔离检疫的爷爷奶奶进行交流。

英国《都市报》也在头版刊登照片报道，在伦敦多处地方，昨天仍然有不少公众不理会政府发出的减少社交接触的劝告，一起在公园骑自行车、到人头涌涌的菜市场买菜，以及聚集在海滩边喝酒等。为此，英国政府向公众发出警告说，不要把新冠病毒当作儿戏。

据《每日镜报》也在头版刊登照片报道，许多英国公众仍然不理会政府要求大家尽量留在家中以保持社交距离的呼吁，继续在海滩边聚集。为此，英国政府警告说，如果公众不停止这种疯狂行为的话，将考虑采取全面封闭措施。报道还透露，一名18岁青年死于新冠病毒，成为英国迄今以来最年轻的新冠病毒确诊受害者。报道还引述一名前线医生表示，如果再不向国民保健服务（NHS）属下公立医院的英雄医生们提供帮助的话，他们将成为“任人宰割的羔羊”。

《每日快报》报道，英国政府将调派军人上门为150万名年老体弱人士派送食物和药品，而军方负责人昨晚也开始筹划有关行动的细节。报道引述英国首相约翰逊表示，需要采取特别措施来帮助那些年老体弱人士，因为他们需要在家中自我隔离12个星期。

《独立报》电子版也报道说，政府将派出军人上门为年老体弱人士派送食物和药品。报道还透露，意大利新冠病毒确诊死亡人数已经超过5000人，西班牙则把正在实施的紧急状态令有效期延长至今年四月中。

《金融时报》报道，西班牙已经呼吁欧盟成员国财长，制定一个新的“马歇尔计划”，以振兴受到新冠病毒疫情重创的欧洲经济。报道透露，在上周末，西班牙的新冠病毒确诊死者人数接近700人，西班牙首相桑切斯呼吁，欧洲正在与新冠病毒作战，因此需要最大规模地调动经济和物质资源来作出回应。报道还透露，德国总理默克尔已进行自我隔离检疫，这是因为她的医生也感染了新冠病毒。此前不久，默克尔刚刚宣布，禁止两人以上的聚会，以降低传播病毒的风险。在意大利，当局也下令禁止跑步和骑自行车，该国新冠病毒死亡人数现已增加至5746人。

《每日星报》报道，由于英国政府日前已经下令关闭酒吧，以阻止新冠病毒的蔓延，一些好酒人士在网上建立了虚拟酒吧，可以一边喝酒、一边通过网上视频社交平台一起聊天。报道还透露，英国一周的酒酒类消耗量高达1亿品脱（约等于5682万公升）。

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