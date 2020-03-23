谁更易感染新冠病毒?

据韩国媒体分析韩国新冠肺炎确诊患者的发病模式发现，20多岁的感染者占整体的29%。据悉，这一比例在世界上是罕见的高。这种现象不仅出现在大邱地区新天地的年轻教徒身上，还出现在全国各地。同时，调查还显示，新冠肺炎死亡有5%是在没有基础疾病的情况下发生的。调查显示，新冠肺炎感染者多为女性（62%），而死亡者更多为男性（56%）。

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据朝鲜日报今天报道警告说，20多岁的人更易感染新冠病毒。

该报道称，22日，上述内容由韩国疾病管理本部（疾本）对国内7755名新冠感染者和66名死亡者进行分析后，刊登在疾本计划发行的公共卫生领域国际学术杂志——《Osong Public Health and Research Perspectives》上。这是第一次大规模分析韩国人的新冠感染和死亡。继"新冠事件"发源地中国上月在国际学术刊物上发表分析了7万多名感染者的论文后，包括流行病学调查资料在内的这篇韩国疾本的论文，有望在新冠全球大流行的情况下，成为全世界了解新冠肺炎真相的重大参考资料。

据论文内容显示，以大邱新天地教会为中心，不仅是发生集体感染的大邱、庆北地区，全国20多岁的确诊患者也很多。同时，还会以确诊患者开始出现感染症状的发病日期为准，分析了新型冠状病毒的“流行曲线”。结果表明，新冠病毒感染症的流行首先会发生在年轻人身上，然后经过几天时间又出现在60岁以上的老年人身上。世界卫生组织总干事当地时间20日说：“今天，我要告诉年轻人的话是——你们并非天下无敌（invincible）。”

该报道引据高大九老医院感染内科教授称：“经确认，年轻人在社交距离等预防感染方面的态度消极，由社会活动较多的年轻人传播给父母或祖父母的家庭内部二次感染的情况较多。”

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