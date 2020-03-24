世卫组织警告新冠疫情大流行加速了

世界卫生组织警告，由新冠病毒引起的疫情大流行正在加速，目前确诊病例超过30万例，全世界几乎每个国家都报告了感染病例。世卫组织指第一例报告新冠肺炎病例到第一个10万例病例用了67天，但到第二个10万例仅用了11天，第三个10万例仅用了四天。

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据路透社报道说，WHO警告疫情大流行正在加速。据世卫组织总干事谭德塞星期一表示，虽然从第一例报告病例到第一个10万例病例用了67天，但到第二个10万例仅用了11天，第三个10万例仅用了四天。

据谭德塞在一个有300多名记者参加的网上新闻发布会上说，“我们不是无助的旁观者。我们可以改变这场大流行的轨迹，” 谭德塞呼吁全球各国政府下定决心改变疫情大流行的轨迹，敦促各国同时采取防御和攻击措施。

谭德塞说:“要求人们呆在家里，以及采取其他社交疏离措施，是减缓病毒传播和争取时间的重要方式，但它们是防御性措施。”谭德塞还说，“为了取得胜利，我们需要采取积极和有针对性的策略来攻击病毒－检测每一个疑似病例，隔离和治疗每一个确诊病例，追踪和隔离每一个密切接触者。”

谭德塞援引有关世界各地卫生工作者中存在大量感染病例的“令人担忧的报告”称，他将敦促20国集团(G20)领导人本周增加防护装备的生产，避免出口禁令。

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