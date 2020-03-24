抗疫第一 欧盟财政预算赤字金律瓦解了

欧洲联盟成员国的财政部长昨夜今晨同意，暂停约束欧盟各国公共赤字的严厉措施，成员国将可不受限尽情砸钱防疫，这是欧盟历史性的头一遭。法国，德国，意大利，西班牙以及其他欧盟成员国已经先期作出决定，投巨款纾困帮助国家抗疫以及扶助濒临倒闭的企业。

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据法新社报道说，欧盟外长会议决定开放成员国抗疫赤字不设限。这项暂时性的举措等同布鲁塞尔暂停对各国支出的严格监察，预料这会特别受到此次疫情惨重、又常被抓到违反欧盟规定的意大利欢迎。

据欧盟的声明指出，这项所谓的「普遍豁免条款」（general escape clause）赋予各国政府所需的弹性，得以采取支持医疗与公民保护系统，以及保护经济的所有必要措施。

除了债台高筑的意大利，法国和比利时也都已不顾欧盟规定，宣布总值数以百亿计欧元的额外振兴资金，来对抗导致经济停摆的疫情。

该报道称，欧盟最具代表性的财政规定如今暂停实施，堪称成员国协力抗疫至今采取的最重大举措。

欧盟为人所周知的「稳定暨成长公约」（SGP），理论上把成员国的年度预算赤字限定于国内生产总值（GDP）不超过3%，国债需低于GDP的60%。但意大利近年屡屡违反规定，让债务超过上限2倍以上。

报道称，豁免条款允许成员国用于医疗设备、防疫措施与增建医院的开支不设限。

不过分摊欧洲债务一向在德国国内是票房毒药。身为欧元区经济火车头的德国，只要在国内谈到所谓欧债，肯定会招来愤怒反应；北欧国家也不想把自己与像希腊、意大利等南欧欠债大户绑在一起，常批南欧伙伴毫无财政纪律。

该报道说，这次欧盟财长会议预料会允许各国从欧洲稳定机制（ESM）取得贷款担保。本质为欧洲纾困基金的ESM可动用的额度达4000亿欧元。

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