特朗普息事宁人指病毒不是谁的错 不用中国病毒称呼了

美国总统特朗普连日来一直以「中国病毒」称呼俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病，被控种族歧视、加深反弹情绪，特朗普今天改口敦促各界保护亚裔美国人。特朗普并说亚裔是一群很优秀的人，无论病毒是以何种方式、形式或管道传播，都不是他们的错。

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据法新社今天报道说，猛讲中国病毒被控加剧反弹，特朗普改口要保护亚裔。据特朗普在推特写道：「彻底保护我们在美国和全世界的亚裔美国人族群，是非常重要的事情。」特朗普还说，「他们是一群很优秀的人，无论病毒是以何种方式、形式或管道传播，都不是他们的错。他们正与我们密切合作以遏止疫情。我们将一起迎接胜利！」

特朗普这番口气，以及避用「中国病毒」一词来称呼2019冠状病毒疾病，与他上周因被控种族主义而勃然大怒形成强烈对比。

据该报道称，亚裔美国活动人士通报说，自疫情爆发以来，偏见事件激增，包括一名妇女在纽约地铁遭人跟踪和殴打。

特朗普先前表示，由于这场疫情最初是从中国城市武汉传出，使用「中国病毒」一词是「精准」的用字。武汉肺炎疫情已造成全球逾1万6000多人死亡。特朗普多次将新型冠状病毒称为「中国病毒」，白宫官员也有样学样，创造「功夫流感」（Kung-flu）这样的新名词。

法新社说，不过，世界卫生组织（WHO）不鼓励使用这种术语，认为此举将污名化某些特定族群，且会让其他人误以为自己不会受到感染。

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