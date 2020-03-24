疫情烧到全世界 联合国分歧安理会堵塞在透明词

新冠肺炎全球大流行，联合国安全理事会12天没开会；现在更为了是否发布疫情相关声明，和是否举行「虚拟」会议来表决决议案等意见分歧，尤其因声明中有敏感词透明而遭数国反对陷入僵局。

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据法新社报道说，疫情蔓延发声明与否，联合国安理会无共识陷僵局。2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）蔓延全球，已让世界各国领袖疲于因应，美中大打口水战，如今联合国安理会也传出陷入僵局，让医疗专家出面呼吁团结一致对抗疫情。

该报道引述外交消息人士，对于这项草拟声明，南非首先表示反对，俄罗斯与中国虽稍早曾参与讨论，但随后力阻这项提议。这项声明上周由东欧国家爱沙尼亚草拟，内容特别点出「对全球COVID-19疫情达空前程度的担忧与日俱增，恐对国际和平与安全造成威胁」。声明也呼吁，因应疫情要「完全的透明」，这个用词被视为是间接附和美国批评疫情源头中国政府遮遮掩掩。

根据法新社取得的草拟声明，内容还包括「安理会成员呼吁所有会员国更着重协助最容易暴露于病毒、受到病毒影响的一方，以及那些急需人道协助的民众」。声明并强调，「没有任何国家能独善其身」。

法新社说，联合国安理会声明的发布需要安理会15个理事国的同意。

中国担任3月的联合国安理会轮值主席，安理会从12日至今都没有开会。虽然纽约联合国总部仍开门，不过大部分的联合国职员与各国代表团的外交官都在家工作，避免被感染。

安理会必须在26日将负责北韩制裁的联合国专家任期延长一年，以及将进驻东非索马里的维和部队任务延长一年。然而，安理会本周稍早已取消有关叙利亚及利比亚的会议，目前尚未确定26日的会议是否将如期召开。

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