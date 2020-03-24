真空保护第一家 奥地利战略"要员"隔离

奥地利广播集团（ORF）报告说，该电视台台内晚间新闻当家主播将在总部进行隔离，以确保新闻播送不会因疫情影响而中断。奥地利电视主播沃尔夫和其他3名主持人在进入隔离区域前，将接受病毒检测，他们将在包含Zeit im Bild摄影棚的隔离区域待上两周。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道说，奥地利电视台当家主播总部隔离，确保新闻不间断。奥地利广播集团招牌新闻节目Zeit im Bild当家主播沃尔夫（Armin Wolf）将成为约180名进行隔离的电视台员工之一。

奥地利广播集团总监弗拉贝兹（Alexander Wrabetz）说：「尤其我们当前的任务是在各种情况下，提供奥地利民众全面完整的资讯。」他表示，这是「奥地利广播集团史无前例」的措施。

奥地利广播集团15名技术人员21日已进入维也纳总部隔离，以确保电台持续播送节目不间断。

地方摄影棚也采取类似措施，以确保区域电视和广播服务不受影响。

据弗拉贝兹表示，此举是为了避免节目因员工或员工家属染病必须隔离而中断。

该报道说，维也纳主要能源供应商维也纳能源公司（Wien Energie）20日也对53名员工采取类似隔离措施，以确保城市电力和天然气供应不受疫情影响。

奥地利限制移动禁令延长至4月13日，以遏止疫情扩散。

法新社说，奥地利人口约880万人，目前通报2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）3924起确诊病例，21起死亡病例。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅