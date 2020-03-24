约翰逊下令闭国插门禁足3周

英国《泰晤士报》今天的标题是，“你必须留在家中”。报道引述英国首相约翰逊表示，英国已处于全国紧急状态，而且必须采取严厉的封闭措施，以免国民保健服务无法应对疫情的压力。《金融时报》认为，英国首相约翰逊昨天被迫下令封闭英国，以阻止新冠病毒的迅速传播。

广告 继续浏览后续

据李文读报今天指，约翰逊下令英国全国禁足三周。对此，《都市报》报道，英国首相约翰逊昨晚宣布，为了阻止新冠病毒的迅速蔓延，未来三周内在全国范围内实施“禁足令”，禁止公众在非必要情况下离开寓所。在此期间，所有英国公众只能出外购买食品、必要的出门上班、每天一次的户外体育锻炼或者到医院或诊所看病，除此之外，则必须要留在家里。此外，他还下令禁止除同住者以外的所有两人以上聚会，并授权警方对违反禁令者执法，包括开出罚单。约翰逊还同时下令关闭所有公共图书馆、儿童游乐场、户外健身设施及宗教场所。报道还透露，昨天英国又增加了54名新冠病毒死者，使总死亡人数升至335人。

《每日镜报》则形容，英国首相约翰逊昨晚的最新宣布相当于下达了“全国封闭令”。报道还透露，任何违反禁令者将被罚款30英镑。报道还引述约翰逊表示，如果他不采取特别的措施，英国国民保健服务（NHS）将无法应对疫情带来的医疗压力。

据《每日邮报》称，英国首相约翰逊昨晚史无前例地下达了“抗疫封闭令”，并形容有关措施“令人意想不到”。报道说，由于英国政府下令禁止两人以上的聚会，意味着就连婚礼也不能举行。报道还指出，虽然约翰逊表示，有关措施暂时只实行三个星期，但目前看来，实施的时间可能会更久。

《泰晤士报》今天的标题是，“你必须留在家中”。报道引述英国首相约翰逊表示，英国已处于全国紧急状态，而且必须采取严厉的封闭措施，以免国民保健服务无法应对疫情的压力。报道指出，首相约翰逊昨晚在发表全国电视讲话时还下令，暂时关闭绝大部分商店，但超市、药店、兽医诊所、宠物店、加油站、银行、邮局、洗衣店及殡葬公司则继续开门营业。报道还透露，英国新冠病毒确诊病例昨天增加了813人至6650人。

《卫报》也引述英国首相约翰逊表示，英国目前处于全国紧急状态之中，故此所有人都必须留在家中。报道指出，英国首相约翰逊的首席顾问卡明斯一直建议，应采取严厉的全面封闭措施，以控制疫情的蔓延速度，但约翰逊一直不愿意这样做。不过，现在他面对各方越来越大的压力，因此也终于决定下达封闭令了。

资深媒体人李文读报指《i》也报道，面对迅速升温的新冠病毒疫情，以及内阁阁员越来越大的压力。英国首相约翰逊昨天终于下令限制人员流动，并要求英国公众必须留在家中。

《金融时报》也认为，英国首相约翰逊昨天被迫下令封闭英国，以阻止新冠病毒的迅速传播。报道还透露，英国政府还计划在本周四通过一项紧急法例，届时任何违反封闭令的人士，将会面对罚款的处罚措施。报道称，罚款金额最初定为30英镑，但如有需要的话，也会上调罚款金额。

而《每日电讯报》则形容，英国首相约翰逊昨天宣布的全面封闭措施，标志着“自由的终结”。报道还引述约翰逊警告说，未来的抗疫之路仍然艰辛，而且还会有可能因此失去许多生命，因此已经无法再作出“容易的决定”了。

《每日快报》也引述英国首相约翰逊，敦促英国公众为了大家的利益，必须留在家中，因为只有这样做才能挽救生命，并且帮助国民保健服务（NHS）应对疫情。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅