默克尔检测呈阴性 需二次复检 今天继续在家隔离

据德国总理梅克尔发言人公报说，总理默克尔自主隔离「状况良好」，新冠肺炎初步检测结果呈现阴性，但未来几天仍会进一步筛检。默克尔未来几天继续在家隔离主政。

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据法新社报道，默克尔新冠肺炎初检阴性但仍将复筛。

据德国总理默克尔发言人昨天稍晚说，默克尔（Angela Merkel）自主隔离「状况良好」，新冠肺炎初步检测结果呈现阴性，但未来几天仍会进一步筛检。默克尔周末得知一名曾于20日帮她注射疫苗的医师确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）后，为预防起见决定自主隔离。

默的发言人塞柏特（Steffen Seibert）昨天告诉德新社（DPA）：「今天检测结果呈阴性。」塞柏特解释说，未来几天将进一步筛检，因为如此早期的初步检测结果可能不准确。

塞柏特也代表默克尔感谢「许多人传递祝福讯息，盼总理保重身体」。他不愿透露默克尔的化学教授丈夫邵尔（Joachim Sauer）是否与默克尔一起隔离，仅说他不会提供家人相关消息。

塞柏特稍早在柏林告诉媒体，默克尔「状况良好并且在家工作」。

默克尔星期一在家透过电话召开内阁会议，敲定一项重大纾困方案，以协助受疫情影响的企业和员工。

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