太平洋执勤美国航母罗斯福号染新冠病毒

美国海军通报，部署于太平洋的航空母舰“罗斯福号”上发现3起2019冠状病毒疾病确诊病例。美国官方说，这是首度在出航执行任务的美国军舰上发现病例。

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据中央社今天报道说，美国首见值勤军舰染疫，航母罗斯福号3人确诊新冠肺炎。

美国海军昨天稍晚通报，部署于太平洋的航空母舰“罗斯福号”上发现3起2019冠状病毒疾病确诊病例。美国官员表示，这是首度在出航执行任务的美国军舰上发现病例。率先报导这个消息的大众新闻频道（Fox News）提到，尼米兹级（Nimitz-class）的罗斯福号（USS Theodore Roosevelt）舰上约有5000名海军官兵。水手们在船上生活空间有限，睡在舱房里的单人床位。

据中央社引述美国杂志“财经内幕”（Business Insider）报导，病毒检测呈阳性反应的3名水手已被隔离并下船，他们接触过的所有人也被隔离。

据美国代理海军部长莫德里（Thomas Modly）说：“这是我们即使发现2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例后，也有能力维持船舰在海上执勤的一个例子。”他还表示，海军的综合战力仍保持戒备中。据他说：“我们的船舰在航行，我们的战机在飞，训练也持续进行，以保卫美国利益及全球所有盟国及伙伴的利益。”

中央社说，这是美国首度在值勤中的军舰上发现俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病病例。

海军先前通报，分派到靠港船舰上的水手，有一些人染病。到3月22日为止，停泊圣地牙哥（San Diego）港口的军舰上，至少有十多起病例。

美国第7舰队21日表示，海军前进部署预防医学小组及海军医学研究中心成员已登上数艘部署在太平洋上的舰艇，针对2019冠状病毒疾病的采检已在美国两栖攻击舰“美利坚号”（USS America）、“罗斯福号”及第7舰队旗舰“蓝岭号”（USS Blue Ridge）上进行。

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