新冠疫情坏消息不断 查尔斯王子染病毒

英国《天空新闻网》（Sky News）消息说，继女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）和菲利普亲王（Prince Philip）离开白金汉宫，前往温莎堡躲避疫情后，英王室稍早宣布，高龄71岁的王储查尔斯（Prince Charles）确诊感染新型肺炎，妻子康沃尔公爵夫人卡蜜拉（Duchess of Cornwall）检疫则呈现阴性，两人目前都在苏格兰住处进行隔离。

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据上报报道，71岁英国查尔斯王储确诊，与妻子卡蜜拉居家隔离。据英国王室声明中强调，王储目前身体健康良好，隔离在家仍持续执行公务，检疫措施是由苏格兰艾伯丁郡的医院执行。但肺炎会传染，外界担心、经常需要与民众接触的查尔斯王储，媒体也开始回溯王储最近的公开行程，包含12日为澳大利亚森林大火募资的慈善晚宴，以及多次在白金汉宫内进行赠勋仪式，让人担心会有更多病例出现。

据该报道称，10岁被册封为威尔斯亲王，后进入剑桥大学三一学院（Trinity College, Cambridge）就读，并自学威尔斯语，却传闻从小一直不被父母喜爱，让查尔斯的性格始终相当压抑和缺乏自信心。作为王位继承人的查尔斯，感情生活也自然成为媒体追逐焦点，与戴安娜（Princess Diana）的婚礼被称为“世纪婚礼”，并育有2子：威廉（Prince William）和哈利（Prince Harry）。可却因为黛妃性格活泼、广受媒体与民众热爱、始终是镁光灯最闪耀的那颗星星，带给查尔斯极大的压力与不自信，两人在多年不合后，最终1996年协议离婚。

据该报道称，但戴安娜却在隔年一场巴黎的车祸中不幸去世，此事重创查尔斯在公众的形象，再加上他坚持选择与多年“地下情人”卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）交往，2005年结为夫妻，此事也深深影响了其母亲的想法和态度，让外界认为，这是造成王位始终未能交接的原因之一。

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