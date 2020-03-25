新冠病毒可能已经感染了英国半数人口 伦敦展览中心将改为方舱医院

英国《都市报》引述英国卫生大臣汉考克透露，英国军方正在协助国民保健服务（NHS），把伦敦东部的ExCel展览中心改建为一家可容纳4000名病人的临时医院，并计划在下周启用，专门用来接收新冠病毒患者。《金融时报》今天指新冠病毒可能已经感染了英国半数人口。

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新冠病毒可能已经感染了英国半数人口。据李文读报今天指，伦敦展览中心将改为方舱医院。

《都市报》引述英国卫生大臣汉考克透露，英国军方正在协助国民保健服务（NHS），把伦敦东部的ExCel展览中心改建为一家可容纳4000名病人的临时医院，并计划在下周启用，专门用来接收新冠病毒患者。汉考克还表示，英国政府还将公开招募25万名志愿义务工作者，协助NHS处理大量增加的病人。昨天英国的新冠病毒死亡人数又增加了87人，是迄今为止死亡人数最多的一天，并使累计死亡人数增至422人，而新冠病毒确诊病例累计总数也打破八千人大关，达到8077人，而且比前一天增加了超过五分之一。

据《i》也形容，这个星期是英国国民保健服务（NHS）自1948年二战结束以来面临最大挑战的一周。报道也披露了NHS正在伦敦东部的展览中心兴建临时医院的消息，并称，英国军人已经开始参与向医院运送医疗物资的工作。此外，1.2万名退休医护人员已同意重返岗位，协助医治新冠病毒患者。报道还透露，一旦发现违反政府禁止聚集令的人士，将当场实施罚款措施，而且罚款金额也将很快从30英镑提高到1000英镑。

《每日电讯报》则引述英国警方负责人表示，警员在处理违反政府禁止聚集令的人士时，主要还是以劝说和教育为主，而不会效仿其它国家的警员采取严厉的处罚措施。报道还透露，英国将在本周四通过紧急法例，届时地方法院向违反政府禁止聚集令人士的罚款金额将不再设任何上限。与此同时，英国政府虽然下达了禁止公众聚集令，但仍允许建筑工人继续开工，因此引起了争议。伦敦市长萨迪克汗认为，应该让更多雇员留在家里工作，以免导致伦敦地铁在上下班高峰期出现人满为患的问题。他还表示，不可能再增加地铁服务的班次。

《泰晤士报》在头版报道，英国首相约翰逊正面对越来越大的压力，要求他采取进一步限制员工上班的措施，以避免公共交通工具过于拥挤而引发病毒传播的风险。英国政府目前的建议是，非核心行业的员工，如果实在无法在家工作的话，仍可以到单位上班，因为保持国家继续运作至关重要。为此，来自反对党工党的伦敦市长萨迪克汗批评约翰逊，把经济利益看得比人的生命更为重要。

另外，该报今天的头条新闻是，英国卫生大臣汉考克昨天征召25万名志愿义务工作者，协助照顾150万名受到疫情影响的年老体弱人士。报道还引述英国牛津大学一项医学研究结果指出，自今年1月以来，可能多达一半的英国人口已经感染了新冠病毒，因此需要尽快展开病毒测检测，以便了解究竟有多少人对新冠病毒已经具有免疫力。此外，卫生大臣汉考克也面对压力，要求他明确表示，何时开始对医护人员进行病毒检测。

《卫报》则引述代表英国前线医护人员的英国医生协会主席帕尔玛表示，随着新冠病毒疫情的不断恶化，不少前线医生都缺乏个人保护装备，因此越来越担心他们的健康安全，并在考虑是否辞职不干。报道还引述代表英国40万名护士的皇家护理学会表示，不少前线护士也因为缺乏个人保护装备而担心健康安全，其中部分人也在考虑是否应该提出辞职。

《每日快报》则引述英国卫生大臣汉考克透露，英国政府已经购置了350万个抗体检测剂，可以迅速检测出是否感染了新冠病毒。报道也引述牛津大学的医学研究结果指出，英国可能已有多达一半人口感染了新冠病毒。

《太阳报》则形容，英国国民保健服务（NHS）现已变成“国民协助服务（NHS）”。报道说，卫生大臣汉考克昨天呼吁25万名社会人士加入志愿者大军，为留在家中自我隔离的140多万名年老体弱派送食品和药品。报道还引述卫生官员警告说，伦敦的医院可能在四天后就不再有任何空置的病床了。

《金融时报》引述英国财政大臣苏纳克承认，虽然英国已经采取了大规模的经济干预措施，但不可能保护每一家企业和每个工作岗位都不会受到新冠病毒的负面影响，因此，他也预测，会有英国一些企业因为不堪新冠病毒造成的冲击而倒闭。

另外，该报还在头版刊登照片报道，在最早爆发新冠病毒疫情的中国湖北省，当地工人们已逐步复工，而部分地区的公共交通也开始恢复服务。但为了避免病毒再度爆发，武汉一家汽车制造厂的工人在午餐时也彼此保持距离。

据资深媒体人李文读报指，《每日镜报》今天在头版刊登了英国一位年仅四岁的癌症患者米拉的照片，并引述她呼吁英国公众，为了她的健康安全，应尽量留在室内，以防止新冠病毒的传播。

新的消息报告英国王储查尔斯王子以及他的夫人，均患染上了新冠肺炎病毒。

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