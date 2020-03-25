新冠病毒美国第一例未成年染疾死亡

尽管已有研究显示新冠肺炎并不会特别威胁青少年，美国今天通报境内首起已知的儿少染疫死亡案例。美国洛杉矶郡卫生官员发声明证实，死者是名「不到18岁的年轻人」，并警告，「2019冠状病毒疾病不会因年龄、种族或收入而有差别待遇。」

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据法新社说，新冠肺炎球，美首例儿少染疫身亡。洛杉矶郡卫生官员发声明证实，死者是一名「不到18岁的年轻人」，家住洛杉矶北方不远的兰卡斯特（Lancaster）。据洛郡卫生局长费瑞（Barbara Ferrer）表示：「2019冠状病毒疾病不会因年龄、种族或收入而有差别待遇。」

该报道说，卫生局并未提供这起死亡案例的更多资讯，诸如年龄、性别、有无其他疾病都未说明。

许多研究发现年纪较大以及本身患有其他疾病者，感染新冠肺炎不成比例地高。据美国疾病管制暨预防中心（CDC）最近报告发现，青少年「2019冠状病毒疾病的病状似乎较轻微」，截至3月16日美国没有青少年因染疫必须住进加护病房或是发生死亡病例。

据报告发现：「与其他国家的报告类似，本报告显示，年纪较长的族群有较多的2019冠状病毒疾病重症以及死亡案例。」

该报道称，中国至今只有两起已知的未成年染疫死亡案例，其中一例是个原本就有肠病的婴儿，另一例状况不明。

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