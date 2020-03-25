“末日博士”看衰美国经济 警告超级萧条即将到来

末日博士果然不看好美国经济。具有代表性的悲观论者、纽约大学经济学教授努里埃尔·鲁比尼在24日美国股市暴涨时，仍向市场的欢呼声泼出了冷水，对前景十分不看好。他当天在接受雅虎财经的采访时表示：“受新冠疫情影响，（美国）很可能会遭遇比2008年金融危机更加残酷的危机。第四季度前（美国经济）毫无疑问地将陷入比金融危机时更加严重的萧条局面，关键是第四季度是否有回暖的可能性。”

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据朝鲜日报今天报道说，鲁比尼博士警告：比萧条更甚的超级萧条即将到来。““末日博士”努里埃尔·鲁比尼教授说，不仅是大萧条的水平。超级萧条（Greater Depression）也不无可能！”

该报道称，“末日博士”努里埃尔·鲁比尼教授。他警告称：“不是大萧条，而是超级萧条即将到来。”

“末日博士”努里埃尔·鲁比尼教授还对美国总统特朗普期待几周内放宽隔离措施的乐观论调发起攻击。他表示：“如果不效仿中国曾经的做法和意大利现在才采取的措施，让经济彻底停摆一两个月的时间，经济危机（因为新冠病毒扩散）将全面爆发到无法控制的程度”，“（特朗普）竟然说要在一两周内恢复经济活动，简直是痴人说梦。”他还提出了令人担忧的预测，他认为由新冠疫情导致的经济危机将比20世纪20年代末的大萧条更加严峻。当天美国股市大涨，外界期待可能是V字反转，但他表示：“不要期待什么V字或U字反转。经济即将遭遇I字，甚至都不是L字的急转直下的冲击。情况将比金融危机时更加糟糕。更进一步来说，我们已经具备了出现比大萧条更甚的超级萧条（Greater Depression）的条件。”

美国议会即将通过两万亿美元的经济刺激方案，对此他表示：“可能很快就会通过，但这种大规模援助不仅在美国，还应在欧洲和世界各国同时进行。但是归根结底控制疫情的速度将成为市场复苏的决定性变数。”

最新的消息说，美国参议院和特朗普政府官员已经就一项大规模经济刺激法案达成协议，以减轻新冠病毒疫情对经济的影响。

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