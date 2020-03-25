美国哈佛校长夫妇均染新冠病毒

美国新冠肺炎疫情升温，哈佛大学校长贝考24日表示，他跟妻子前几天出现咳嗽、发烧等症状后接受筛检，结果呈现病毒阳性反应。

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据中央社报道称，哈佛大学校长夫妇确诊新冠肺炎，全美染疫人数逾5万。

该报道引述美联社消息，美国新冠肺炎疫情升温，哈佛大学校长贝考（Lawrence S. Bacow）今天表示，他跟妻子前几天出现咳嗽、发烧等症状后接受筛检，结果呈现病毒阳性反应。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行，根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国确诊人数突破5万人。

消息说，继美国职篮NBA球员传出确诊病例后，学术圈也传出疫情。美国有线电视新闻网（CNN）报导，贝考在发给哈佛师生的声明中表示，他与妻子的COVID-19病毒检测呈现阳性。他说：“我们在周日开始出现症状，先是咳嗽，然后发烧、感到寒冷及肌肉疼痛。周一时，我们联络了医生。”哈佛大学校长贝考说，“我们昨天接受检测，几分钟前刚刚得到结果。”

据贝考表示，不确定他跟妻子是如何被感染，但他们最近接触的人比平常少很多。他们俩人从3月14日起都开始在家工作。确诊之后，贝考说接下来2周他们会在家隔离休息以待康复。

该报道称，哈佛本月稍早时已宣布改为线上授课，并要求学生搬出学校宿舍。

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