新冠疫情重创美国就业市场，上周全美328万劳工申领失业金

新冠病毒疫情重创美国就业市场，上周申领失业金的劳工人数，创下史上新高。美国劳工部26日上午公布最新统计指出，截至3月21日的一周之内，全国共有328万劳工申请失业救济金，人数庞大，前所未见。

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这一数字打破了2009年3月经济大衰退时期一个月内66.5万人失业的阶段性高点，甚至远超1982年10月创下的一个月内69.5万人失业的历史最高纪录。

首次申领失业救济金人数被认为是反映当前经济状况最快的窗口。经济学家曾预估将有150万人申请失业救济，如今这一数字比起预估的翻了倍。

此前，美国就业人口连续113个月增加，创历史新高，总增幅达2200万人。2月份的失业率仅为3.5%，与50年来最低水平持平。员工薪资水平也从过去两年开始加速上涨。

强劲的劳动力市场让美国经济连续10年保持高速增长，顺利度过了欧洲债务危机、亚洲金融海啸、制造业衰退、能源价格波动和全球贸易战。然而，在短短一两周之内，“就业机器”高速引擎突然停止运转。

申请失业救济人数创历史新高的一个星期前，许多美国企业宣布裁员，一些州和地方政府下令关闭非必要的企业，以应对新冠病毒大流行。

MUFG联合银行(MUFG Union Bank)首席金融经济学者鲁普基(Chris Rupkey)说，“接下来失业问题将会变得多严重，没人可以预知，但可以确定的是，目前有接近1000万民众已经丢掉工作，意味着官方的失业率数字将达10%的痛苦门槛。”

国会预算办公室(Congressional Budget Office)前主任霍尔（Keith Hal）l表示:“我们以前从未见过如此大幅度的‘自由落体’，即使在大衰退时期也不至于这样，这真像是一场突袭的大衰退。”

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