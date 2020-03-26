查尔斯王子染疾 英国先检测王室政要引批评

据英国《太阳报》在头版报道说，71岁的查尔斯王储已被确诊感染了新冠病毒，目前正在接受自我隔离检疫，但他的93岁母亲-英女王则继续如常工作。尽管官方就检测议题解释将优先针对一线医护人员，《每日星报》称，不少前线医护人员对于王室成员及名人获得优先检测病毒的待遇感到非常愤怒。

广告 继续浏览后续

据李文读报今天指，查尔斯王储被确诊感染病毒。《太阳报》在头版报道说，71岁的查尔斯王储已被确诊感染了新冠病毒，目前正在接受自我隔离检疫，但他的93岁母亲-英女王则继续如常工作。

《每日电讯报》也在头版报道，英女王的长子-查尔斯王储昨天确诊感染了新冠病毒，但病情并不严重，目前正在其位于苏格兰的王室私家庄园内接受自我隔离，至于他72岁的夫人卡米拉也进行了检测，但结果呈阴性。报道还引述查尔斯王储的医生透露，估计查尔斯王储最早是在3月13日感染病毒的，他上一次与93岁的英女王会面则是在3月12日，而女王目前的身体健康状况良好。该报还刊登照片显示，正在温莎堡自我隔离的女王昨天和英国首相约翰逊电话通话。

该报今天的头条新闻是，英国政府卫生官员昨晚透露，已经订购了350万套抗体检测剂，可以在15分钟内就检测出受检者是否感染了新冠病毒。报道称，这批抗体检测剂将在数周内通过亚马逊网站及Boots连锁药店发售，并且首先会用来检测那些急需重返工作岗位的医护人员和公共服务工作者，以便尽快恢复关键的公共服务。报道还引述英国首相约翰逊表示，这种快速检测剂可能会成为改变英国抗疫形势的关键之物，因为可以确定数百万英国人是否已经得到了新冠病毒的免疫力。此外，英国国民保健服务（NHS）目前每天只能进行6000个新冠病毒检测，其中绝大部分是正在医院留医治疗的病人。英国昨天又增加了43个新冠病毒确诊死亡病例，使累计死亡人数升至465人。

《泰晤士报》也在头版刊登了英女王和查尔斯王储3月9日一起在伦敦出席公开活动时的照片。

另外，该报还同时报道，一名21岁的年轻女子以及一名不到四十岁的高级外交官在感染了新冠病毒后不幸去世。21岁的女死者生前没有任何其它的健康问题，因此相信是英国迄今为止同类死者中年纪最轻的一位。

而该报今天的头条新闻报道说，英国推出快速抗体检测剂的希望已经有所增加了。有关检测剂一旦在本周内通过最后测试的话，就会在数周内通过亚马逊发送到用户手中。报道也指出，经过检测发现已经具有免疫力的人士将获准重返岗位工作，这样将使英国目前的全面封闭措施得以逐步放宽。

《独立报》电子版也在头版报道了英国有望在数周内推出快速抗体检测剂的消息，但对于这种快速抗体检测剂的实际功效则提出疑问。报道还引述英国政府首席医务官维蒂教授表示，目前的首要工作是确定这一快速抗体检测剂有多大的准确度。

《金融时报》也报道说，英国首相约翰逊正面临越来越大的压力，要求他尽快推出为前线医护人员进行病毒检测的措施。报道透露，许多医护人员都抱怨，他们至今没有接受任何病毒检测，而且个人保护装备也不足，使他们面对极大的病毒感染风险。而过去几天来，首相约翰逊在每天的疫情新闻发布会上，也不断被记者提问有关问题。报道引述约翰逊昨天回应说，英国政府目前正逐步把每天的病毒检测数量从5000个增加到1万个，接下来会争取增加至每天2.5万个，而最终的目标则是每天25万个。

《每日星报》称，不少前线医护人员对于王室成员及名人获得优先检测病毒的待遇感到非常愤怒。他们表示，他们每天冒着生命危险在第一线与病毒进行搏斗，但却无法得到检测的机会。

《每日邮报》报道，英国政府在本周二晚宣布，希望在一周内招募25万名志愿义工，协助国民保健服务（NHS）照顾那些留在家中自我隔离的150万名年老体弱人士，但不到24小时，就已经有50万英国民众报名参加了这一义工计划。报道形容这些热心人士是“国家英雄”。另外，报道还引述英国专家预测，英国新冠病毒疫情的高峰期将在下月初复活节期间到来。

《每日镜报》也形容已经报名参加义工计划的50万名英国公众，每人都有一颗善良的心，报道还引述英国国民保健服务（NHS）方面表示，对公众的热烈反应感到有点意外。

据资深媒体人李文读报今天引述《卫报》透露，英国财政大臣苏纳克今天稍后将推出帮助自雇人士计划，其中包括为英国大约500万名自雇人士支付多达80%的工资，帮助他们应对疫情引发的经济困难。报道透露，为自雇人士支付工资的每月金额上限将低于全职人士的2500英镑，但自雇人士缴纳的税项也比全职人士少一些。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅