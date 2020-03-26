病毒肆虐 世界30亿人禁闷在家 疫情夏季可能也不会消失

全球新冠肺炎确诊病例攀升逾45万人，超过2万人病故，各国政府加强抗疫措施下，如今全球有30亿人口禁足在家。联合国警告疫情已威胁全人类，呼吁全球各国团结合作抗疫。据欧盟疾病控制机构警告，这种新型冠状病毒不太可能在夏季消失。

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据法新社报道说，全球30亿人禁， 联合国警告疫情威胁全人类。

据法新社统计，全球182国家通报2019冠状病毒疾病，死亡病例超过2万800人。西班牙病故人数已超过中国，成为意大利之后疫情最严重的国家。

在全球确诊病例攀升逾45万人之际，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）提出警告，疫情已威胁全人类，只有全球协调合作一致努力，才能遏止疫情扩散。20国集团（G20）今天召开紧急视讯会议，讨论全球如何因应危机；而疫情新重灾区欧洲联盟（EU）27 个成员国领袖也将共同商讨对策。

路透社引述欧盟一项报告，警告新冠病毒不太可能在夏季消失。 欧盟疾病控制机构周三表示，这种新型冠状病毒不太可能在夏季消失。该机构发出严厉警告称，如果不采取措施阻止疫情的蔓延，随着气温上升，疫情可能会持续。

据该报道称，人们原本希望这种名为SARS-CoV-2的新型冠状病毒与其他四种在人类中常见的冠状病毒一样，通常在夏季月份里消失。但欧盟的报告没有给人们留下多少希望的空间。

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