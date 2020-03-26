监狱感染威胁大 联合国促少关人

全球武新冠炎确诊病例攀升逾45万人，超过2万人病故。联合国人权单位表示，疫情已侵入拥挤的监狱，呼吁各国减少拘留人数。苏丹有关当局昨天命令释放数以千计囚犯，以防新冠肺炎疫情在监狱内扩散开来，首批先释放4217人。此前伊朗释放上万囚禁者，包括政治犯，但不含外国人质。

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据法新社消息，拥挤监狱易感染疫情，联合国吁各国减少拘留人数。

据联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）星期三声明表示，冠状病毒已开始袭击监狱、移民拘留所与居家照护中心和精神科医院，由于监狱经常过于拥挤，以及这些相关场所过于封闭，发生大规模感染的风险很高。据她指出，许多国家的监狱非常拥挤，囚犯与狱方工作人员特别容易受到感染。

巴舍莱呼吁，各国当局应紧急减少拘留人数。针对一些已经开始采取行动的国家，她表示欢迎。

法新社引述苏丹国营媒体消息，苏丹有关当局星期三命令释放数以千计囚犯，以防新冠肺炎疫情在监狱内扩散开来，首批先释放4217人。

苏丹有3起确诊病例与1起死亡病例，已经宣布进入紧急状态，并几乎关闭所有边界。

苏丹昨天宣布无限期自晚间8时到隔日清晨6时实施宵禁，并宣布自明天起暂停所有州内巴士客运，全国中小学与大学院校也停课。

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