西班牙告急：中国测试盒不准，抄作业之过？

西班牙3月27日通报，过去24小时境内有769人死于新冠肺炎，创下单日死亡人数新高纪录，使得西班牙累计死亡病例冲上4858人，在全球仅次于意大利。西班牙27日发布的确诊人数也较前一天激增7871例，累计达6万4059例。由于西班牙大规模扩大采检，已向全世界订购数百万份筛检工具。

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在与新冠病毒斗争的过程中，西班牙一直与中国合作，3月25日，西班牙卫生部长萨尔瓦多·伊拉（Salvador Illa）宣布与北京达成一项新协议，中方将提供数亿的医疗用品，将使西班牙获得5亿个口罩、550万个测试套件和950台呼吸机。据说这一价值4.32亿欧元的合同，是在西班牙首相桑切斯和习近平的一通电话后达成的，桑切斯就此向习近平致谢。

但是好景不长，就在第二天3月26日，西班牙卫生当局就向媒体证实，中国制测试盒的准确率与预期结果不符，错误率达70%。一位测试这批医疗用品的专家更说，以此结果来看，使用中国制测试盒没有任何意义。

据报道，生产这些冠状病毒测试盒的中国深圳市易瑞生物技术公司，在星期五（3月27日）表示：同意替换一些出口到西班牙的冠状病毒测试盒。

在当局严密控制的中国互联网上，大约从2月下旬起，出现嘲笑外国的帖子，说外国在应对从中国扩散开来的疫情时不会“抄作业”，即不会模仿中国现成先进经验。以幸灾乐祸的口吻评论境外感染病例“反超”中国。不过，欧洲的感染大国意大利西班牙都是紧跟习近平一带一路计划的国家，很难说他们不乐意抄中国作业。

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