特朗普变卦纽约三州检疫隔离泡汤 纽约医院等人死空出病床

周六，美国总统特朗普表示，他正在考虑是否对纽约、新泽西、康涅狄格三州实行检疫隔离以阻止新型冠状病毒疫情绵延。此话一出后，这三州有关官员质疑总统是否有权力这么做？并指责他制造混乱。周日就让特朗普收回了一天前说的话。

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朗普总统考虑是否对新冠病毒疫情严重的纽约等三州实施检疫隔离，目的是阻止病毒向感染病例相对少的地区继续蔓延。但特朗普也说，即使隔离，也不会限制卡车运输和越州穿行，贸易不会受到影响。纽约等三州是疫情热点，但三州州长所担忧的是经济和法律问题，纽约州州长科莫（Andrew Cuomo）说，“我不知道这从法律角度是否可以执行，从医学角度看，我不知道（这样做）你会达到什么目的”。乔治敦大学法学教授高斯廷（Lawrence Gostin）对美联社说，“州长或总统在传染病暴发时阻止民众越州通行，这完全没有先例”，“1918年大流感疫情以后我认为就没有发生过”。

另一方面，美国的新冠肺炎确诊病例已沦为全球最多，二十日总统特朗普宣布纽约为疫情重灾区后，情况越来越糟糕，疫情就像一波海啸，医院内只有人死才能空出病床。纽约州长古莫透露，当疫情臻高峰时，该州需多达十四万张病床，他呼吁联邦政府支援数万个呼吸器等抗疫物资。古莫提到，武肺重症患者仰赖呼吸器的时间达十一到廿一天。面对呼吸器严重不足，纽约长老教会医院本周开始在曼哈顿的哥伦比亚大学医疗中心试验两位病人共用一个呼吸器，但这种做法难以监控呼吸机的使用状况及有交互感染危险。

有报道说：病人要等六个小时才轮到自己看诊；由于病床供不应求，因此病人要先在担架上躺五十至六十个小时，才有床位。纽约当地第一线医疗现场的医师形容：这是一场（抗疫）战争、医护人员正要去打仗，并试着不要阵亡。

美国疾病控制与预防中心发布立即生效的旅行告示，要求居民避免非必要旅行14天。疾控中心发表声明说，这一旅行告示不适用于“关键性基础设施行业”从业人员，其中包括长途运输、公共卫生、金融服务、食品供应等行业的从业人员。

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