口罩口罩口罩 病毒外层活7天 当心不能复用

新冠肺炎席卷全球，全城戴口罩防疫，导致口罩紧绌，部分人士要重用口罩。香港大学医学院公共卫生学院近日有研究发现，新型冠状病毒在环境中可长时间存活，在外科口罩外层可存活7日，在衣服表面则可存活2日。负责研究的港大专家呼吁市民不要重用口罩。

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据头条日报今天报道说，港大研究指新冠病毒可留口罩外层活7日，专家吁勿重用口罩。

港大研究团队包括病毒学讲座教授裴伟士、公共卫生学院教授潘烈文等，就将新冠病毒在环境中的稳定性，测试病毒在不同物料上的存活时间。实验于摄氏22度、相对湿度65%的情况下进行，监测新冠病毒数量，以及在不同物料表面上随着时间的变化。采用10种物料作实验，包括纸张、厕纸、木材、衣物、玻璃、钞票、不锈钢、塑胶，以及外科口罩内层和表层。

据研究发现指，新冠病毒在外科口罩外层可存活多达7日，内层则存活4日；另在不锈钢、玻璃及塑胶表面可存活4日，在钞票、木表面可存活2日，在布表面可存活1日，在纸巾则存活30分钟。而病毒在22℃环境下可存活14日，37℃的环境可存活2日，56℃的环境可存活30分钟，70℃的环境则只能存活5分钟。此外，若用1:49或1:99的漂白水浸泡5分钟，病毒亦会失去传染力。

潘烈文表示，病毒在外科口罩表面可存活的时间较长，建议市民尽量不要重用口罩；至于衣物，他建议市民若有所担心，则可先用热水浸泡半小时后再洗。

该报道引述裴伟士则指，市民戴口罩时，尽量不要触碰口罩表层，否则如双手受到病毒污染，再接触眼等部位，便有机会把病毒带到体内。他又指，新型冠状病毒变异速度较流感病毒慢，一旦研发出疫苗，相信可较长时间有效。

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