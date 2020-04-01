新冠病毒昨天黑暗肆虐 美国疫死破4千

根据美国约翰霍普金斯大学统计，美国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例今天突破4000例，比3月28日增加超过一倍，超过40%出现在纽约州。美国的死亡病例昨天超越中国官方统计，确诊病例报告达到18万9510例，为全球最多，不过意大利与西班牙的病故人数更多。

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据法新社今天报道说，新冠肺炎疫情扩散，美国死亡病例破4000起。美国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例今天突破4000例，比3月28日增加超过一倍，有超过40%出现在纽约州。

据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）数据显示，美国的死亡病例累计4076例，是3月28日2010例的一倍以上，其中超过40%的死亡病例出现在纽约州。

该报道称，美国的死亡病例昨天超越中国，确诊病例达到18万9510例，为全球最多，不过意大利与西班牙的病故人数更多。

美国刚爆发疫情时，总统特朗普淡化新型冠状病毒的威胁，昨天改口警告大家，接下来两周对美国来说将非常难受。

法新社报道说，根据约翰霍普金斯大学汇整的统计数据，截至31日晚，2019冠状病毒疾病过去24小时在美国造成865人死亡，创单日最高纪录。

截至美东时间3月30日晚间8时30分，美国死亡人数为3008人，到了31日晚间8时30分，人数增至3873人。

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