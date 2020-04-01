李兆基的外孙或域外感染了

香港马湾岛上的小区住了2万人，迄今没有一人感染肺炎病毒，然而人人都减少出城，导致岛上只有一家超市天天排长龙。（马湾居民面书网页图片）

香港富豪“四叔”李兆基的24岁外孙李建中确诊新冠肺炎，目前已入院进行治疗。消息称，李兆基的外孙李建中一直都在美国工作，直到3月18号才返回香港，之后就一直在他居住的新界独立屋进行自我隔离。

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据光华网今天报道说，新冠肺炎港首富李兆基外孙确诊，3月中旬从美返港。香港首富李兆基的外孙李建中从美国返回香港后即自我隔离，直至日前确诊。

根据《香港01》报道，香港富豪“四叔”李兆基的24岁外孙李建中确诊新冠肺炎，目前已入院进行治疗。根据报道，发言人表示，李兆基的外孙李建中一直都在美国工作，直到3月18号才返回香港，之后就一直在他居住的新界独立屋进行自我隔离。

报道指，李建中期间并未见过在香港的家人，没有见过四叔，虽然并没有病症，为了安心检测后被确诊。

该报道称，李兆基击败李嘉诚登上了香港首富的宝座，引发了不小的关注，他304亿美元的身价令大家叹为观止，李兆基家族庞大，有2子3女，另有5男孙、2女孙、1外孙仔和3外孙女，李建中是唯一一名外孙，所以颇为受宠爱。

报道称，根据《福布斯》发布2020年香港50大富豪榜，李嘉诚跌落蝉联21年的首富宝座，降至第二，被李兆基超越。恒基地产的李兆基今年排名第一，身价304亿美元，比去年增加4亿美元。

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