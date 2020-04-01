美国航母罗斯福号疫染过百 舰长紧急求助

部署在西太平洋的美国海军罗斯福号航空母舰的舰长促请海军高层迅速采取行动，阻止新型冠状病毒的扩散，避免舰上军人因患病而死亡。海军高层表示正在迅速采取行动、确保军舰上水兵们的安全。罗斯福号航母上有4000多名官兵。

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据美国之音今天报道说，新冠病毒在罗斯福号航母上扩散，舰长紧急求助。

美国海军上星期二首次在罗斯福号航空母舰上发现3名新型冠状病毒感染者，两天后又发现5人受感染，于是下令这艘航母停靠关岛、实行隔离检查。海军部代理部长莫德利(Thomas Modly)当时说，所有感染者已被空运到陆地上的医院，目前情况稳定，同时海军会检查军舰上所有官兵是否感染病毒。但是此后，新冠病毒显然继续在航母上迅速蔓延。星期一，罗斯福号航空母舰舰长克罗泽尔(Brett Crozier)以不同寻常的方式给海军高层写了一份长达四页篇幅的信，促请海军立即采取行动，以免发生水兵因感染新冠病毒而死亡的悲剧。

在《旧金山纪事报》获得并发表的这封信中，克罗泽尔上校说，航母的水兵们就象邮轮上的旅客那样，很难依照美国疾病控制与预防中心(CDC)和海军部规定的那样保持社交安全距离，因此绝大部分的水兵都应该下船、到安全地方实行隔离，并对整个航母实行消毒清洁处理。

此前，海军部代理部长莫德利曾说，在罗斯福号航母靠港后水兵们只能停留在码头，不能去关岛其他地方。

据该报道说，美国海军一名官员星期二在寄给美国之音的一份声明中说，罗斯福号航空母舰的指挥官主张在岸上的设施中安置更多的水兵，让他们有更好的隔离环境；海军领导层正快速行动、采取所有必要措施，确保罗斯福号航母官兵的健康与安全，并采取措施处理指挥官表达的忧虑。罗斯福号航母上有4000多名官兵。

曾经在美国海军潜艇上服役过的哈德逊研究所资深研究员布莱恩·克拉克(Bryant Clark)对美国之音说，海军要在短时间内在关岛单个安置和隔离几千名水兵的确是一项挑战，但并非办不到。据克拉克称：“看起来，将几千人安置在关岛对海军是一项挑战，但基于关岛上的旅店、军营和其他住房设施，我认为这是可能做到的。”

罗斯福号航空母舰两星期前还跟美利坚远征打击群以及美国海军陆战队第31远征军在南中国海进行了三天的联合作战演习，以强化美军多个作战平台的联合作战能力。

据克拉克认为，如果亚太安全突然出现危机，罗斯福号航母依然能很快投入战斗使命。克拉克：“水手们可以在关岛上岸隔离，也能回到军舰上，再出发执行任务。唯一的问题是军舰上有多少人患病，因为身体不适而不能去执行任务。”

该报道称，克罗泽尔上校在信中没有透露航母上有多少水兵感染了新冠病毒，但是《旧金山纪事报》说，罗斯福号航母的病毒感染者可能多达200人，并可能继续增加。

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