英国昨天一天内有381人死于新冠病毒，是迄今为止单日死亡人数的最高纪录，并将累计死亡人数进一步推高至1789人。不过，英国目前实施的严厉封闭措施有效遏制了新冠病毒感染的迅速增加，确诊病例的增加速度已经到达顶点，而且疫情缓和的迹象开始“萌芽”。

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李文读报今天报道说，英国单日死亡人数再创高峰。《都市报》报道，英国昨天一天内有381人死于新冠病毒，是迄今为止单日死亡人数的最高纪录，并将累计死亡人数进一步推高至1789人。报道还指出，这意味着英国每日新冠病毒死亡增加率经历了两天的下跌之后，在昨天又一下子反弹至27%。

《每日镜报》报道，一名13岁男童昨晚死于新冠病毒，成为英国迄今为止年龄最小的确诊死者。报道还透露，这名男童家住位于伦敦南部的布里克斯顿（Brixton）区，在感染新冠病毒前本来身体健康，没有任何其它疾病。

《每日快报》则引述英格兰地区国民保健服务（NHS）医务总监鲍维斯表示，英国目前实施的严厉封闭措施有效遏制了新冠病毒感染的迅速增加，确诊病例的增加速度已经到达顶点，而且疫情缓和的迹象开始“萌芽”。不过，他也警告说，英国不能因此而松懈抗击新冠病毒的努力。

而《每日电讯报》也报道说，英国专家现在预计，英国的新冠病毒疫情的高峰期将在下周复活节假期时来临，随后就会逐步减退。为此，英国NHS正在为逐步解除目前的封闭措施做准备，其中包括准备推出一个手机应用软件，提醒人们一旦遇到新冠病毒检测呈阳性的感染者时，应该如何应对。报道说，一旦目前的封闭措施取消之后，NHS就会推出有关手机应用软件，如果能成功遏制新冠病毒传播的话，就可能会避免英国再次实施封闭措施。

另外，该报还在头版刊登照片报道，英国广播公司（BBC）著名新闻主播乔治·阿拉贾赫（George Alagiah）宣布，新冠病毒检测结果呈阳性。今年64岁的阿拉贾赫在2014年被诊断出患有肠癌后，过去六年来一直在与癌症搏斗。报道透露，他在两周前开始发烧，经过一系列检测之后，证实感染了新冠病毒。不过，阿拉贾赫昨晚表示，既然他能与癌症共存，也就可以和新冠病毒共存，而且过去六年来与癌症搏斗的经历，让他更有能力战胜新冠病毒。上个月，阿拉贾赫宣布，在医生的建议下，他将暂停新闻主播工作一段时间。另外，他还透露，他的妻子也不幸感染了新冠病毒。

据《太阳报》在头版刊登照片报道，在英国新冠病毒疫情初露曙光之际，英国军人正在位于伦敦东部的Excel展览中心赶工，希望尽快完成临时医院-南丁格尔医院的搭建工作，以便为新冠病毒病人提供4000个床位。

《金融时报》引述英国政府内阁大臣戈夫承认，英国政府在确保为前线医护人员进行病毒检测方面仍然遇到困难。此外，英国前卫生大臣亨特也呼吁英国政府应效仿韩国和新加坡，尽快展开大规模的社区检测工作，并隔离疑似病毒感染者。报道指出，虽然戈夫上周末声称，每天检测人数已达到1万人，但最新的数字显示，每天最多检测了8240人。

另外，该报还在头版报道，中国的工厂在疫情减退之后已经获得重生。中国最新公布的三月份制造业采购经理指数大幅度反弹至52，而中国今年二月份的制造业采购经理指数则只有35.7，跌至历史最低点。报道还指出，制造业采购经理指数的关键水平是50，因为这是决定制造业增长或萎缩的分界线。不过，报道同时指出，欧洲就业市场正因为受到新冠病毒疫情影响而处于至暗时刻。在德国，过去两周来，共有47万家企业向政府申请财政资助计划，以避免因为经济不景气而被迫裁员。

《每日邮报》也呼吁政府应该尽快解决新冠病毒检测数量低的问题。报道还透露，英国一家公司向包括印度在内的80多个国家出口新冠病毒检测剂。该公司表示，由于NHS检测设施不足，使该公司无法增加在英国本土的检测剂销量，因为被迫销往海外市场。

据资深媒体人李文读报引述《泰晤士报》报道，英国首相约翰逊已经亲自负责解决新冠病毒检测量数量过低的问题。报道透露，英国各家医院今天稍后将被告知，尽量为前线医护人员进行检测，以保证他们的健康安全。

另外，该报还在头版披露，英格兰公共卫生署专家委员会今年2月21日曾举行会议，而有关会议记录显示，虽然当时意大利疫情已经非常严重，英国政府专家们仍然认为，英国爆发新冠病毒危机的风险属于“温和”水平。

《卫报》报道，新冠病毒疫情已经使英国不少老人护理院的服务接近能承受的极限。经营200多家老人护理院的慈善组织MHA表示，大约有750名员工因为疫情而不能上班，占员工总数的十分之一。

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