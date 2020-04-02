威权甚至独裁? 恐惧之下公民能够接受很多事情引议论

新冠病毒疫情烧烤欧洲，如何将欧洲解救出新冠病毒每天造成的成千上万病例与死亡例危机，欧洲多国正在研讨推出平时遭到批评与拒绝的管理制度，并辅之以该科技手段。法国正在考虑分地区分阶段甚至分年龄层缓解禁足措施，但法国民众却罕见对政府讨好意愿做出激烈反弹，反而要求政府坚持更为严厉的检控禁足措施。欧洲是否悄悄学用中国方式，利用高科技大数据抗疫的同时，也事实上开始监控民众，批评声音变弱。瑞士新闻报道指，恐惧之下公民能够接受很多事情。

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据瑞士新闻报道说，恐惧之下，公民能够接受很多事情。但信息安全专家警告说，在危机结束后，新冠病毒疫情不应成为剥夺公民基本权利的借口。

瑞士通过监控智能手机，来监测民众聚集情况，以抑制新冠病毒的传播。计算机安全和新技术专家Alessandro Trivilini警告说，如果没有明确、透明的规则，该措施可能会使公民置身于国家永久性的监视之下。手机也成为瑞士政府与冠状病毒的斗争的“手段”。应瑞士联邦的要求，该国主要电信运营商瑞士电信(Swisscom)对公共场所的人群聚集情况进行监测。具体来说，如果在一个密闭空间(100平方米)内，同时出现20部以上移动电话时，瑞士电信将向联邦当局发送通知。

据该报道说，瑞士电信声称尊重保密原则，其传送出去的数据将不包含任何有关手机所有者身份和行踪的信息。瑞士卫生部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)指出，该举措的目的是检验政府的防疫指令是否被公众所遵守。

瑞士并不是唯一一个对公民进行地理位置定位的国家和地区。中国、韩国、台湾、以色列和意大利伦巴第大区均已采取了各种以公共卫生为重、牺牲公众隐私的防疫措施。瑞士意大利语区应用技术大学信息法律系系主任Alessandro Trivilini强调说，在危机时期，对隐私的牺牲是合理的，但必须以具有明确且透明的规则为前提。

报道引据Alessandro Trivilini称：有两种途径，都是侵入性的-也就是说，通过进入用户的手机以跟踪其实际位置。第一种办法是使用“特洛伊木马”(chevaux de Troie)程序。它们是寄宿在计算机里的非授权的远程控制程序，可以通过网络进入智能手机。它们设法绕过防病毒软件和操作系统的保护，在手机用户不知情的情况下被远程激活，并传输有关用户行踪的信息。网络犯罪分子或专制政府可以通过移动应用程序的更新来激活“特洛伊木马”程序。

第二种方法是对移动电话进行三角测量。当局允许运营商访问全境电话数据。通过对移动电话进行三角测量(对三个基站对手机信号的接收强度和同步时间进行比较)，可以确定手机位置和行动轨迹。

根据该报道，瑞士政府使用对手机信号的三角测量来检测民众聚集情况。这是一种有效对抗病毒传播的措施吗？如果最终目的是避免聚会，那这一措施用处不大。从瑞士目前的情况来看，还做不到行之有效地管控-因为监控、信息交换和给予反应的过程尚未完全实现数字化。从技术角度来看，识别移动电话不成问题。但是，发现违规情况后，必须有人拿起电话报警，而警察可能正在别的地点执行任务。而等到警察前往干预时，人员聚集可能已经散去。目前监控可以实时完成，但是消息传达还做不到。

不少国家使用新技术监测人口流动。这是否是应对病毒危机的合理决定？

政府一直以来都以公民安全为由，做一些超越规则允许范围之外的事情。恐惧之中的公民能够接受很多事情。为防止病毒传播而对公众进行监控，这当然是正确的。大家都会认可。但是基于哪些规则来实施这一监控？一些事情需要在启动监视系统之前解释清楚。

报道说，“毕竟，未来还有可能发生新的病毒大流行，因此会有人主张把监控系统延续下去。”在紧急时期，应该对人口流动监视制定哪些规则呢？必须有一个书面方案，清晰、透明地阐述信息收集、传送、沟通和处理的方式。具体使用哪些工具？收集哪类信息？在那一时间段收集？监控者和干预者承担哪些责任？政界必须了解这一方案，而且最重要的是：方案必须被民众所接纳。

该报道指出，如果没有明确的监控规则，会产生哪些风险？风险在于：紧急状态解除后，特例成为常态，监控措施继续生效。毕竟，未来还有可能发生新的病毒大流行，因此会有人主张把监控系统延续下去。这将导致永久的监控状态。所有人都说这种情况绝不会发生，但从技术上讲是可能的。如果真是这样的话，被侵犯的将不仅仅局限于隐私，还包括公民的基本权利。

据该报道指出，瑞士应该怎样做？瑞士一直是新技术的先锋。但是，我们必须防止这个常常被视为民主榜样的国家沦为虚假民主的象征，成为一切处在控制之下的、“乔装的中国”。如果没有明确的监控方案，那么一切皆有可能。我们必须抓住机会在国内和国际上树立一个范例。我们拥有驾驭和操作此项工作的工具和素质。我们需要这一经验来应对新的病毒疫情或其他威胁。

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