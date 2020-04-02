德国病毒检测新法 日均20万人次

近日，德国红十字会和法兰克福大学医院医学病毒学研究所的一个联合研究小组开发出了一种方法，大幅提高了检测新冠病毒的效率，且不影响诊断质量。德国发现的病毒检测新方法，据称日均检测可达20万人次。

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据头条日报今天报道说，德国发现病毒检测新方法，日均检测可达20万人次。根据德国黑森州科学部长多恩在美因茨宣布，这新测试方法马上就可以在全球范围投入使用。她通报说，科学家们找到了一种方法，可同时检测多个采样。这样可将德国目前日均检测4万人次的水平，提升至日均20万至40万人次，而且“不影响诊断质量”。

据悉，该联合研究小组的领军人物是德国红十字会的塞夫里德教授和法兰克福大学医院的切泽克教授。多恩指出，新冠肺炎抗疫战的一大重要目标是提高检测能力，“只有这样，我们才能尽早确定感染者，将其隔离，以保护他人”。她称，“法兰克福专家们开发的这一手段是一个了不起的发明，让人可以乐观的地相信，未来能让更多的人得到检测，尤其是在医疗健康、救援服务和食品工业等领域工作的人。”

据多恩还指出，通常情况下，从当事人的喉咙或鼻腔内取出的粘膜采样会被单独检测，而在新方法中，专家们将多个采样同时置入一种特殊溶液，运用俗称的聚合酶链式反应技术(PCR)检测是否感染了新冠病毒，采样中所含的新冠病毒基因可直接得到确认。一旦检测结果呈阴性，则人们可以相信，其中所有的采样均无新冠病毒。

该报道说，此外，黑森州科学部在一份报告中表示，这项发明已在美国和欧洲申请专利，由法兰克福的歌德大学和德国红十字会献血部共享，经由歌德大学知识转让公司Innovectis，这一技术可立即提供给其他感兴趣的机构。

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