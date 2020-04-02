新冠病毒打击世界七零八落 俄罗斯援助特朗普欧洲瞠目结舌

新冠病毒疫情欧美肆虐境况下，地缘政治也动荡不安。欧洲防疫举步维艰难续内部团结之际，世界多极出击争抢影响与地盘，也引发新的不安。欧洲与美国因口罩争议口水战新起，俄罗斯援助昨天的敌人美国抗疫，也让欧洲吃惊。俄罗斯援助美国的抗疫物资，由特朗普与普京二人秘而不宣联络促成，成为法国媒体评论新聚焦。

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据路透社消息，特朗普与普京通话并接受俄援助，俄方运送物资的飞机已抵美。俄罗斯是在昨天向美国运送了医疗设备，以帮助美国对抗新冠疫情。这是俄罗斯总统普京在与美国总统特朗普通话讨论新冠危机后的一次公关行动。

特朗普在周一的通话中接受了普京的援助提议，他目前正疲于应对美国呼吸机和个人防护设备短缺的问题。一架俄罗斯军用运输机从莫斯科郊外的机场起飞，在周三下午晚些时候抵达了纽约肯尼迪机场。

该报道说，通常都是美国向陷入困境的国家捐赠物资，而这次却成为接受捐赠的国家。这批被莫斯科称为“援助”的物资势必会招致民主党人的批评，他们认为特朗普与普京走得太近。

据国际文传电讯社周二援引俄罗斯政府发言人Dmitry Peskov的话报导。“特朗普接受了这批人道主义援助，并表示感谢。”

特朗普在与普京通话后也热情评价了俄罗斯的援助。

一位美国官员称，这批重达60吨的物资包括呼吸机、口罩等。该官员称，这些设备将受到严格的检查，确保符合美国食品药物管理局(FDA)的质量要求。

据消息称，美国接受俄罗斯抗疫援助同时，仍然显示加大批评中国的态势，而且对中国的防疫产品也严格检控与限制。此前有消息报告台湾也向美国以及欧洲多国提供防疫援助。

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