新冠病毒欧美泛滥 确诊叩逼百万 已死45000

新冠肺炎疫情扩散势头加剧，全球至昨夜官方确诊人数已超过90万例，超过4万5000人感染死亡。专家警告病例确诊直逼百万大关。法国通报新增509例2019 冠状病毒疾病死亡病例，创下疫情爆发以来最高单日增幅，累计4032人病故。世界卫生组织对局势深表忧虑。

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据法新社消息，新冠病毒全球已破90万人确诊，逾4.5万人染疫丧命。

法新社昨天晚上使用官方来源统计，截至台湾时间今天凌晨3时，全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）官方确诊人数已超过90万例，超过4万5000人感染死亡。全球187个国家地区累计至少90万5589人染病，其中4万5719人死亡。

疫情快速扩散的美国确诊达20万3608例、死亡4476例。意大利共有11万574人确诊，死亡人数1万3155人排各国之首。

西班牙共10万2136人确诊、9053人死亡。中国确诊为8万1554例、3312人死亡。

法国昨天新增509人病故，创下疫情爆发以来最高单日增幅，累计4032人病故。

据法国官方报告，法国现在有2万4639人因为染疫住院，其中6017人在加护病房。

法国死亡病例昨天攀升499例。法国的病故数据仅包括在医院不治的人，不包括在家中或在养老院过世的人。法国确诊病例也新增4861例，累计5万6989例。不过，由于缺乏采检设备，许多病例都没有登记。

法国各地养老院疫情糟糕，今天成为关注话题。不仅退休养老院老人境况堪忧，众多看护服务人员染疫情况也令人担心。媒体批评对老人院疫情防控与染病统计漏洞很多。

世界卫生组织表示，对2019冠状病毒疾病已经呈指数成长，死亡人数一星期内翻倍状况深感忧虑。

随着全球确诊病例总数逼近100万大关，世卫组织呼吁全球民众团结抗疫。

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