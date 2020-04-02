新冠病毒 拉美疫情翻升

拉丁美洲与加勒比海地区统计的新冠肺炎疫情，到今天为止已达2万81例确诊、537例病死，相关数字是5天前的两倍。巴西首度传出部落有新冠肺炎病毒确诊病例，患者为一名原住民女性。

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据法新社今天报道说，拉美疫情升温，确诊与病死数5天翻倍。据法新社统计，拉丁美洲与加勒比海地区统计的新冠肺炎疫情，到今天为止已达2万81例确诊、537例病死，相关数字是5天前的两倍。

因对疫情恐惧导致墨西哥一处收容中美洲移民的收容所暴动，一名瓜地马拉难民罹难、20多人受伤。

巴西通报首起原住民确诊，部落免疫力弱恐不堪一击。染疫的是女性患者20岁，为科卡马族（Kokama）族人。

据巴西卫生部长曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）表示，疫情当头，「原住民健康是让人关切的重点」。并指「原住民团体需要三倍小心，愈孤立的愈不能大意。」

美洲原住民部落都不曾接触外界许多已经催生免疫力的疾病。而当初欧洲殖民地开拓者带进来的疾病，估计造成美洲95%以上原住民丧生。专家担心这类族群依旧不堪一击。

据曼德塔表示，时至今日，原住民领袖自海外返国时，仍必须接受两星期隔离，避免将外来疾病带回部落。

稍早，古巴宣布，为了遏止2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，将罕见暂停劳动节（May Day）游行。这项游行是古巴自1959年共产革命成功后固定的政治大秀，通常每年在首都哈瓦那聚集超过100万人。

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