新冠病毒 美国死亡破5000

根据美国约翰霍普金斯大学统计，美国国内新冠肺炎疫情造成死亡人数突破5000人，仅次于意大利与西班牙。也超过目前有3316例死亡病例报告的中国。

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据法新社今天报道说，新冠肺炎扩散，美国突破5千死。 根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国国内武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）死亡人数昨天晚上突破5000人。截至格林威治标准时间（GMT）2日2时35分（台湾时间2日上午10时35分），死亡人数累计达5116人。过去24小时内，美国有884名患者不治，创下单日新高。

美国死亡人数仅次于意大利和西班牙，但已超越目前有3316例死亡病例的中国。

根据约翰霍普金斯大学数据，美国目前感染武汉肺炎确诊病例数为全世界最多，共有21万5417例。

法新社说，美国总统特朗普先前试图淡化境内疫情，但他星期三改口说：「从现在开始，尤其是几天后，我们将面临为期两周的严峻时刻，届时疫情会很恐怖。」美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）3月29日保守估计，新冠肺炎可能在美国夺走10万至20万条人命。

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