英国医学会最新发表的文件预测，到了本周末，英国每天死于新冠病毒的人数可能会上升至1000人。日前感染了新冠病毒后刚刚解除隔离的查尔斯王储，昨天通过视频为英国国民打气。他表示，期待“更好的时刻”即将来临。

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据李文读报今天引述英国媒体报道说，英国每日死亡人数可达千人。《卫报》引述英国医学会最新发表的文件预测，到了本周末，英国每天死于新冠病毒的人数可能会上升至1000人。为此，医学会建议医生，可能需要把人工呼吸机提供给那些生存机会较大的新冠病毒患者使用。与此同时，英国昨天又新增了563名新冠病毒确诊死者，比之前一天的死亡数字增加了31%，并使累计死亡人数增至2352人。

《每日电讯报》报道，英国商业事务大臣夏尔马昨晚在首相府记者会上，面对记者的多次追问，仍未能解释英国在新冠病毒检测上远远落后其它国家的原因，而且也不能明确表明，究竟一线医护人员何时才能全部接受病毒检测，对公众的大规模病毒检测又何时才能全面展开。该报还在头版报道，受到新冠病毒疫情影响，原定7月份举行的温布尔登网球赛宣布取消，这也是有关赛事自1877年创办以来，第二次被迫取消，而上一次是因为打仗而取消的。

据《每日邮报》透露，在英国55万名一线医护人员中，至今只进行了2000个病毒检测。这意味着数以千计出现了感染症状的医生、护士和医疗辅助人员被迫要接受隔离而无法工作。报道预计，其中85%的医护人员在接受检测后，应该可以确定没有感染病毒，并因此得以重返工作岗位。报道还引述一位卫生官员披露，在情况最糟糕的一家医院，至今只有三名医护人员接受过病毒检测。

《i》也报道说，英国国民保健服务（NHS）的一线医护人员因为缺乏新冠病毒检测而影响工作。报道引述英国政府官员承认，目前的病毒检测能力仍然“相对较低”，而且重要的防护装备也尚未送到医院。此外，其中一名重返岗位协助治疗病人的退休医生因为感染了新冠病毒不治身亡。英国政府也决定推迟举行有关气候变化的国际会议。

《都市报》也指出，在一线与病毒搏斗的英雄医护人员至今仍未获得应有的保护装备，实在“荒唐”。报道还指出，医护人员没有获得防护装备以及不能接受病毒检测，等同于上战场的军人没有佩戴钢盔一样。报道透露，在昨天563名新冠病毒死者中，其中两人就是医护人员。报道还引述英国医生协会主席表示，目前的情况“绝对不能接受”，因为医护人员每天都是在冒着生命危险工作。与此同时，英国军人仅仅用了九天时间就在伦敦东部的Excel展览中心搭建好一座拥有4000个床位的临时医院，用来接收新冠病毒患者。

《每日镜报》则在头版刊登了一座位于萨里郡病毒检测站的照片，显示那里现在仍然是空空如也。报道称，在英国全国120万名各种医护人员中，至今只有2000人接受了新冠病毒检测。报道还刊登照片报道，昨天因感染病毒不幸病逝的两名医护人员，分别是68岁的医生萨度和57岁的医院工作人员哈维。

据《泰晤士报》也指出，英国政府目前的新冠病毒检测计划一片混乱。英国首相约翰逊昨晚也承认，英国政府必须要改变目前的病毒检测策略，而且进行大规模的新冠病毒检测才是解决目前疫情危机的最佳方法。报道透露，政府现在可能会要求私人化验所协助进行新冠病毒检测。

另外，日前感染了新冠病毒后刚刚解除隔离的查尔斯王储，昨天通过视频为英国国民打气。他表示，期待“更好的时刻”即将来临。

资深媒体人李文读报引《金融时报》报道，自从英国首相约翰逊在两周前要求英国公众留在家里以来，已经有100万名英国人申请政府的失业救济津贴。报道指出，失业人数迅速增加意味着英国经济将陷入衰退。

另外，该报还在头版报道，英国央行迫使汇丰银行宣布本年度暂停向股东派发股息，这也是汇丰银行过去74年历史中的第一次。这一决定也引起了有关汇丰银行是否应将上市注册地点迁回香港的辩论。

《每日快报》则呼吁英国银行业向受到疫情影响的客户伸出援手，不要向他们征收各种惩罚性的费用。报道指出，当年金融危机时，英国银行业得到政府花费公帑，解救他们摆脱困境，而现在则是他们作出回报的时候了。

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