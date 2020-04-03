新冠病毒纽约悲歌 医护怒吼无防疫装备有如士兵无枪上战场

美国约30名护理人员昨天罕见在纽约一座医院外示威，其中一人忍不住问道：「士兵没枪不会上阵，没有防护装备的护理师为什么就得上工？」纽约医护抱怨严重缺少防疫装备，多半不敢在没有适当装备的情况下离开治疗室，即使是上洗手间，也担心自己的口罩和工作服会遭到污染。

广告 继续浏览后续

据法新社报道，纽约医护怒吼：士兵没枪不上阵，为何我们得上工。在维持社交距离的时期不多见的这场抗议行动，是针对美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最严重的纽约市医疗人员在治疗患者时缺乏口罩、工作袍和其他防护装备。

纽约已经记录到近10万例确诊患者，其中约2300例病故，护理师们表示，防护装备短缺让他们冒着生命危险工作。

由纽约州护理师协会（New York State Nurses Association）率领的护理师们在布朗克斯区（Bronx）的蒙特菲尔医学中心（Montefiore Medical Center）沿着围栏外分散站开，小心翼翼地维持彼此间的距离。

法新社说，这些护理人员戴着口罩，佩戴黑丝带声援所有2019 冠状病毒疾病患者，并高举海报公开谴责个人防护装备短缺，装备短缺的现象正影响纽约各地医院的员工。

协会主席谢瑞丹-龚萨雷兹（Judy Sheridan-Gonzalez）告诉法新社：「我们是前线的战士…对抗敌人时却没有武器和盔甲保护自己。」

据美国纽约护理师马修（Benny Mathew）表示自己在没有适当装备的情况下治疗了至少4名2019冠状病毒疾病（COVID-19）患者，因而遭到感染。他的病毒筛检结果3月25日出炉，显示为阳性，到了3月28日，马修虽已退烧，医院却随即要求他返回工作岗位。

43岁的他说：「他们说，如果你没发烧就可以回来上班，这是他们的唯一标准。」马修说，「他们要我戴口罩回来上班。我们人手不足，所以我认为回来工作是我的职责。但我担心会把病传染给我的同袍，和本来并没有染病的患者。」

马修的姊姊住在义大利，因此他一直持续关注义大利疫情发展。2月初，马修任职的医院收治首例疑似病例时，马修在家就将自己与妻小隔离。

据法新社的报道指，防护装备不足医护连厕所也不敢上。 美国纽约布朗克斯区（Bronx）的蒙特菲尔医学中心（Montefiore Medical Center）门诊手术单位一名护理师说，许多医院不得不挪用门诊病房来应付源源不绝的2019冠状病毒疾病患者。

病患原本不应在这座11层楼的建筑物里过夜，这里没有淋浴间，病房没有门，也没有适当的床铺。但感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的患者躺在担架上、从3月31日开始不断被送来这里，并且留置在此。

首批治疗染病患者的护理师阿诺姆（Jacqueline Anom）表示：「我没有做必要之事所需的装备。」阿诺姆值班12个小时期间，多半不敢在没有适当装备的情况下离开治疗室，即使是上洗手间，因为她担心自己的口罩和工作服会遭到污染。她说：「真是一团乱。我已经从业20年了，这是我生平第一次充满不确定感。」

首批治疗染病患者的护理师阿诺姆批评说，「真的很令人生气，我很愤怒，因为我们身在美国，不应该为个人防护装备抗争。」

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅