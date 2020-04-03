特朗普二次检测报阴性 中国高层检测否引关注

美国总统特朗普称，他周四接受了第二次新冠病毒检测，结果显示未感染新冠病毒。这次特朗普使用了一种快速检测方法，不到15分钟出结果。中国国家主席习近平近日视察浙江，官方媒体刊登照片显示习近平多时未戴口罩。香港媒体透露随行官员经检测并照规隔离，中国官方没有报告领导人检测情况。

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据路透社报道说，特朗普第二次新冠病毒检测呈阴性，称美国人可以戴口罩。美国总统特朗普称，他周四接受了第二次新冠病毒检测，结果显示未感染新冠病毒。据特朗普说，“我觉得我真的是出于好奇而检测，想看看它能多快出结果，”他说。特朗普上月进行了一次检测，之前他与一名检测呈阳性的巴西官员有过近距离接触。

据白宫官员称，特朗普使用了雅培(Abbott Laboratories)新推出的检测方法，可在15分钟或更短时间内出结果。

特朗普在白宫每日简报会上称，如果美国人愿意，他们可以戴上防护口罩。“如果人们想戴口罩，就可以戴，”他还说，围巾也可以发挥作用。

美国政府应对疫情特别工作组成员Deborah Birx表示，美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)正在研究一项关于口罩的建议，将其加入有关美国人如何做好自我保护的指引当中。她并称，至关重要的是人们不能“产生一种错误的安全感”，以为戴上口罩就能避免病毒感染，因为还有很多其他的传播途径。

该报道说，副总统彭斯称，特朗普正在制定一项计划，向那些治疗和检测无保险新冠病人的医院提供补贴。该计划将于周五公布。白宫高级顾问、新冠疫情应对小组成员库什纳(Jared Kushner)称，政府将向纽约公立医院系统提供20万个N95防护口罩，以帮助医护人员撑过下个月。

特朗普动用朝鲜战争期间出台的《国防生产法》，命令企业生产医用呼吸机。特朗普表示，他也使用相关法律让通用汽车(GM.N)生产更多N95口罩。特朗普说，“我们有超过10万台(呼吸机)正在生产或者很快开始生产，”特朗普表示，他刚刚与通用汽车董事长兼首席执行官博拉(Mary Barra)谈过，后者表示将很快做好准备，开始生产呼吸机。

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