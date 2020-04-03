病毒攻击 全球失业大潮涌来

美国劳工部称，上周美国初次申请失业救济金的人数达到创纪录的660万，是之前一周330万人的逾两倍，且远高于经济学家的预测。欧洲的情况也不容乐观，各国政府正利用国家出资的计划来避免永久性裁员。

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据英国金融时报报道说，疫情引发全球失业潮，1000万美国人申请失业救济。随着为减缓新型冠状病毒大流行而实施的封城措施给世界上一些最大经济体造成严重破坏，全球失业人数激增，数以百万计的美国人和欧洲人申请失业救济金。

该报道说，美国劳工部(Department of Labor)周四表示，上周美国初次申请失业救济金的人数达到创纪录的660万，是之前一周330万人的逾两倍，且远高于经济学家的预测。3月下半月，世界最大经济体的失业人数大幅飙升，逾1000万美国人首次申请失业救济金。

该报道说，欧洲的情况也不容乐观，各国政府正利用国家出资的计划来避免永久性裁员。

周四发布的数据显示，过去两周，约有400万法国工人（相当于法国私营部门雇员人数的五分之一）申请了临时失业福利金。在新冠感染确诊病例仅次于美国和意大利、位居世界第三的西班牙，新增失业人数创历史最高纪录，上月有逾80万人失业。该国已经在艰难应对14%的失业率，几乎所有新增失业者都是临时合同工，这些人占劳动人口的四分之一以上。

在英国，近100万人申请了政府福利计划——“统一福利金”(Universal Credit)，而在爱尔兰，约3.4万家企业在不到一周时间里申请了政府工资补贴计划。

该报道称，失业人数激增之际，全球各国政府正在采取越来越激进的措施以限制人员流动，以遏制COVID-19（2019冠状病毒病）疫情蔓延。目前，全球累计确诊病例已超过100万例。死亡病例超过5万例。

这些限制措施迫使企业关门歇业，使国际贸易受到抑制，并重创金融市场，各方警告全球经济将陷入衰退，其严重程度将超过2009年金融危机期间的衰退。这些措施还令人担忧爆发一场新兴市场债务危机，原因是大宗商品价格下降，新兴市场货币对美元重挫。

报道指出，西方各国政府已出台了数万亿美元的救助计划，以帮助缓解疫情给经济造成的冲击，但企业仍在大量裁员或让员工不带薪休假，这种情况在零售和酒店业尤其严重，因为餐馆和商店被迫关闭。

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