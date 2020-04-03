美国航母染疾 舰长夸张疫情先捅求救信给媒体违规遭解职

美国国防部昨天将遭新冠肺炎冲击的航空母舰「罗斯福号」（USS Theodore Roosevelt）舰长克劳齐上校（Capt. Brett Crozier）解职，说他对如何传达这艘航舰爆发疫情的处理不当。舰长将向美国国防部及军方高层求救信先期捅露给美国媒体。

广告 继续浏览后续

据法新社报道说，染冠状病毒求救信外流，美罗斯福号舰长遭解职。

据美国代理海军部长莫德里（Thomas Modly）指出，克劳齐舰长将一封长达4页、带有情绪性的信函副本分传给许多人，这封信中描述舰上爆发2019冠状病毒疾病疫情对近5000名官兵生命造成威胁，在美国国防部高层知晓舰上状况前，这封信已先于本周稍早泄露给美国媒体。

莫德里表示，尽管罗斯福号目前有114人确诊，但无重症病例，且克劳齐示意若不迅速行动，舰上人员将会死亡的说法过于夸张。莫德里表示，克劳齐处理这封信函时，「在危机当中表露出极差的判断力」。

据美国代理海军部长莫德里说，「这歪曲舰上发生的事实」，还造成一些不必要的恐慌。莫德里表示：「我心中不会感到怀疑，克劳齐舰长去做了他认为对属下安全福祉最佳利益的事。」但他批评，「不幸的是，这适得其反。」

罗斯福号是美国海军在西太平洋部署的两艘航舰之一，目前停泊关岛。舰上官兵大多已下船并安置岸上房舍，以利航舰进行消毒作业。

该报道引述美国海军指出，前罗斯福号舰长萨迪耶洛少将（Rear Admiral Carlos Sardiello）将接替克劳齐的职务。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅