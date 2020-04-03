美国议员酝酿推李文亮名议案 制裁瞒报疫情信息的外国官员 北京或遭瞄准

美国国会议员计划本周公布一项议案，赋予特朗普政府权力，对扭曲新冠病毒疫情信息的外国官员实施制裁。目前有指责称，中国在疫情严重程度方面误导了世界。

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，美国议员拟推出议案制裁瞒报疫情信息的外国官员。

该报道称，由对华强硬派美国共和党参议员科顿(Tom Cotton)和Josh Hawley起草的这项议案，将允许政府对“故意隐瞒或扭曲”诸如冠状病毒疫情等公共卫生突发事件信息的外国政府官员施以取消签证，冻结美国财产，并禁止其今后前往美国旅行等制裁。据科顿在一份声明中表示：“(中国)隐瞒了疫情的真相，把一个地区的健康问题变成了一场全球灾难。”

路透社说，中国驻华盛顿大使馆没有立即回应置评请求，但中国政府否认了北京在最初处理疫情时不够透明的说法。

去年12月，这种新冠病毒首次出现在中国武汉。目前疫情已经蔓延到200多个国家，导致100多万人感染。

报道引述彭博周三消息称，美国一份机密情报报告发现，中国隐瞒了疫情的严重程度，瞒报了感染病例总数和相关死亡人数。中国较早就预警新冠肺炎疫情的眼科医生李文亮曾遭到武汉警方训诫，指其散布“违法不实”信息，此举遭到国际社会的批评。李文亮因感染新冠肺炎于2月7日在他工作的武汉中心医院去世。

该议案以李文亮的名字命名，将于周四公布，但将在本月晚些时候参议院复会后提交。该议案的未来非常不确定，但特朗普政府经常借鉴国会对华强硬派的做法。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅