英国新冠病毒死亡人数在不到一个月内已接近三千人，远超法国和西班牙疫情同一阶段的死亡数字。

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据李文读报今天引述报道指出，英国死亡人数超西法赶意大利。这是《都市报》今天报道，英国新冠病毒死亡人数在不到一个月内已接近三千人，远超法国和西班牙疫情同一阶段的死亡数字。报道指出，昨天英国又新增了569名死者，使累计死亡人数上升至2921人。而英国首例新冠病毒死亡病例发生在29天前的3月5日。而在西班牙，虽然目前死亡人数已经超过一万人，但在疫情爆发后的29天内，其死亡人数只有84人。至于目前已有四千多人死亡的法国，在疫情出现后的29天内，死亡人数也只有91人。不过，疫情最严重的意大利，在疫情开始后的29天内，死亡人数已经达到4825人，而意大利至今的死亡人数已经接近1.4万人。报道还表示，这一数字比较使人担心，由于缺乏检测和防护器材，英国有可能成为疫情影响最严重的国家之一。

《i》则引述一名吹哨者爆料说，威尔士地区一家医院的护士被上司告知，因为他们缺乏必要的个人防护装备，所以一旦冠病毒患者出现突然心跳停止的情况，他们就不要再管这名患者了。报道还指出，英国在62天前发现首例新冠病毒的确诊病例，但62天后的今天，医护人员们还在等待个人防护装备。报道还引述医护人员抱怨说，他们现在就好像一群任人宰割的羔羊。此外，该报还报道说，继伦敦、曼彻斯特和伯明翰之后，英国还将在布里斯托尔（Bristol）及哈罗盖特（Harrogate）两个城市，再兴建两座收容新冠病毒患者的临时医院。

《独立报》电子版则在头版刊登照片表示，自从两周前英国首相约翰逊作出承诺后，英国目前的新冠病毒检测数量仍然维持在每天一万人左右，而且现在英国政府竟然提出了较低的新目标，而且还要再拖延一段时间才能实现。报道指出，英国首相约翰逊在今年3月19日信誓旦旦地表示，正在大幅度增加新冠病毒检测数量，而且很快就达到每天检测25万人的水平。但是到了4月2日，卫生大臣汉考克却说，他现在定下了新的目标，希望在4月底前做到每天检测10万人。为此，报道形容，英国政府“测试失败”。

《卫报》也引述英国卫生大臣汉考克昨天首次承认，英国政府在处理新冠病毒检测问题上犯了错，因此各界对此的批评是有道理的。他还承诺，在今年5月前，力争把每天检测人数提高至10万人，而且检测范围也会从目前的新冠病毒患者及前线医护人员，扩大至其他医护人员、关键行业员工，而最终惠及普通社区成员。

而《每日电讯报》表示，英国卫生大臣汉考克昨天承诺在本月底达到每天检测10万人的目标，是将其政治声誉做了赌注。报道说，汉考克昨天提出了提高检测水平的五点策略，并指出，提高病毒检测是英国尽快结束目前封闭措施的关键，因为检测过关的人士就可以解除封闭，重返工作岗位。报道还透露，英国政府官员现在预计，疫情在复活节假期将达到高峰，而最终死亡人数可以控制在2万人以下。而一旦目前的封闭措施失效的话，死亡人数则可能会增加至5万人。

该报还在头版报道，英国警员已获得授权，可以向那些允许孩子出外的父母罚款。报道还透露，目前未成年青少年是违反政府限足令最严重的群体。

《泰晤士报》也引述英国卫生大臣汉考克表示，将通过借用化验所以及购置免疫检测剂的方法，争取在本月底达到每天检测10万人的新目标。不过，报道也引述业界人士表示，对汉考克提出的新承诺能否实现表示怀疑，因为这等于要在数周之内，从零开始在英国建立一个全新的病毒检测行业。

另外，该报还在头版刊登照片报道，包括007电影男主角丹尼尔·克雷格在内的英国著名艺人手持标语为英国医护人员打气。

该报还在头版报道，英国温布尔登网球赛日前宣布，因为受到新冠病毒疫情影响，被迫取消今年的赛事。不过，主办机构将从保险公司那里获得多达1亿英镑的赔偿金。

据《每日镜报》报道，英国卫生大臣汉考克昨天表示，要到4月底才能使每日检测人数增加至10万人，因此引起了众怒。报道还透露，至今只有大约5000名医护人员接受了病毒检测。

《太阳报》透露，虽然目前英国的病毒检测站空空如也，但国民保健服务（NHS）竟然还让职员把测试样本送到德国进行测试，原因是这样会更快获得检测结果。

资深媒体人李文读报引述《金融时报》报道，受到新冠病毒疫情的影响，欧美多个国家的失业人数激增。其中美国上周有660万人申领失业救济金，创下有史以来最高纪录。西班牙上个月也有80多万人失业，而英国申领社会福利津贴的人数也接近100万人。

另外，该报还在头版报道，美国总统特朗普昨天表示，沙特阿拉伯和俄罗斯有望结束油价减价战，使全球石油价格在昨天一天内暴涨了近50%。

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