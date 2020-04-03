英国首相约翰逊染病有烧 自曝仍轻症

英国首相约翰逊日前确诊感染武汉肺炎并展开自主隔离后，他在今天透露，自己仍有发烧症状，会继续自主隔离。约翰逊在推特发布的影片中表示，虽然自己隔离7天且感觉好多了，但他仍有轻微症状，其中包括发烧。

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据法新社今天报道说，英国首相约翰逊（Boris Johnson）日前确诊感染武汉肺炎并展开自主隔离后，他在今天透露，自己仍有发烧症状，会继续自主隔离。约翰逊在推特发布的影片中表示，虽然自己隔离7天且感觉好多了，但他仍有轻微症状，其中包括发烧，因此必须继续隔离，直到症状消失为止。

稍早英国首相约翰逊为了对付2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，星期四承诺「大幅增加检测」；卫生大臣韩考克也表示，目标接下来几周内，单日筛检达10万次。

英国当局通报的单日死亡病例连续两天皆超过500起。

由于英国政府未做到大范围筛检，尤其是针对前线医护人员，招致外界批评，目前在自我隔离的约翰逊对此回应，矢言大幅增加筛检。

韩考克把境内检测量不足，归咎于各国对棉棒和试剂的需求；他还说，购入的部分筛检工具有瑕疵。法新社说，以3月31日为例，英格兰有1万名医院病患及NHS员工接受检测，远不及单日目标2万5000次，也比德国单日达7万次还少许多。

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