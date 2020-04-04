新冠病毒攻陷福克兰群岛

位于南大西洋的英国福克兰群岛（Falkland Islands）政府证实，境内通报了首起2019冠状病毒疾病确诊病例。消息没有确诊病例受传染的细节。世界上为数很少的国家与地区包括朝鲜称尚没有出现疫情。

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据法新社今天报道说，福克兰群岛沦陷，通报首起2019冠状病毒确诊病例。 英国福克兰群岛（Falkland Islands）位于南大西洋。

福克兰群岛政府昨天发布声明指出，一名病患在3月31日出现症状，入院后接受检测结果呈阳性反应。声明还提到，福克兰群岛卫生当局已经把样本送到英国进行检测。福克兰群岛首席医疗官员爱德华兹（Rebecca Edwards）表示，从某些方面来看他们是幸运的，因为到现在才出现首起确诊病例。

法新社说，目前放眼全球，官方尚未通报境内有2019冠状病毒病例的国家和地区，包括大洋洲国家萨摩亚、中亚的土库曼、亚洲的朝鲜等地。

约有3400人居住的英国海外领土福克兰群岛位在大西洋南部，曾声称拥有群岛主权的阿根廷在1982年4月2日出兵入侵福克兰群岛并短暂占领。但阿根廷军队很快遭到英国特遣部队击退，阿根廷军政府在当年6月14日投降，英国重新控制福克兰群岛。

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