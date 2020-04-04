新冠病毒 美国专家警告通过空气传染 说话也能传染

根据美国科学家的研究，冠状病毒可以通过我们呼吸的周围空气传播和传染。美国科学家认为，我们呼气时产生的这种超细雾可以传播这种病毒。此种说法与世卫组织至此的解释有很大区别。该报道说，对于WHO，仅在非常特殊的情况下才会通过气雾传播，例如在危重病人插管时。根据世界卫生组织的数据，对中国超过75,000例冠状病毒病例的分析显示，没有空中传播病例。

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据雅虎新闻今天报道说，Covid-19：病毒可以通过空气传播。要遏制Covid-19流行病，戴着口罩可能很快变得至关重要，尤其是在美国。

美国科学家说，这种病毒可能通过我们呼吸的空气传播。Covid-19病毒正在让全世界经历历史性的健康危机。据美国科学家认为，这种病毒很可能会通过气溶胶在周围空气中传播。

美国专家的论点发表在《科学》杂志，该论点表明美国应该鼓励民众在公共场所系统地佩戴口罩，以遏制这一流行病。

据美国专家指，人的肉眼看不见新冠病毒微尘。病毒微小液滴的云比唾液小一千倍，形成的气溶胶是肉眼看不见的。美国新兴传染病和健康威胁委员会负责人哈维·芬伯格在4月1日致该局局长凯文·德罗格迈尔（Kelvin Droegemeier）的信中说，我们呼气时产生的这种超细雾可以传播这种病毒。凯文·德罗格迈尔主管制定白宫的科学技术政策。

“目前的研究支持这样的假说，即冠状病毒可能通过患者呼气直接产生的生物气溶胶传播”，特别是在封闭的房间中。这些评论呼应了三项研究：3月17日由著名的美国医学杂志NEJM（《新英格兰医学杂志》）发表，表明该病毒能够在空气中漂浮长达3个小时，并且在这个时期仍具有传染性。

内布拉斯加大学医学中心的Joshua Santarpia和他的同事们稍早表明，该病毒的某些部分可以在接受Covid疗法治疗的患者隔离室的难以到达的区域中发现。 据指，武汉大学研究人员在一家中国医院进行的研究指出，当医务人员移开防护装备，在清理地面或在清理地面时，病毒可能会悬浮在空中，并且随着人员走动而移动。

据指，美国科学家认为新冠病毒具有很强的传染力。周五，美国传染病研究所所长安东尼·福西（Anthony Fauci）在《福克斯新闻》上说，这种病毒实际上“也可以在人们说话时传播，而不仅仅是在他们打喷嚏或咳嗽时传播”。 如果这些假设得到正式验证，它们将为病毒的高表观传染性提供解释。

该报道称，美国专家因为，因此，戴口罩可能成为强制性措施，以减少无症状携带者非自愿传播Covid-19的情况。

该报道说，到目前为止，科学家们都一致认为，这种病毒主要通过咳嗽或打喷嚏喷排出的唾液沫传播。这些喷冲出来的唾液成分通常因重力而落在1至2米的范围内。感染由直接遭喷射的病毒触及以及触碰病毒污染的界面发生。因此，当人们触摸这些表面然后触摸其嘴，鼻子或眼睛时，很可能又会受到该病毒的感染。

此种说法与世卫组织至此的解释有很大区别。该报道说，对于WHO，仅在非常特殊的情况下才会通过气雾传播，例如在危重病人插管时。根据世界卫生组织的数据，对中国超过75,000例冠状病毒病例的分析显示，没有空中传播病例。

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