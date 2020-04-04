新冠病毒 西班牙死亡续增 死者连两天稍减 是否亮光要谨慎

西班牙卫生部今天表示，西班牙在过去24小时新增809起2019冠状病毒疾病死亡病例。这是西班牙单日新增死亡病例数第2天下滑。西班牙总理桑切斯（Pedro Sanchez）预计将决定是否要把3月14日宣布的紧急措施与限制再延长2周来抗疫。

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据法新社今天报道说，西班牙新冠肺炎新增809死，日增死亡数第2天下滑。

数据显示，在过去24小时，西班牙新增809起新冠肺炎（COVID-19，武汉肺炎）死亡病例，3日新增死亡病例则有932起，2日则新增950人病故。迄今，西班牙新冠肺炎累计死亡病例达1万1744人，仅次意大利。

西班牙卫生部说，境内确诊人数新增7026人，累计达12万4736人，增速放缓。

在过去24小时，新冠肺炎病愈人数增加3706人，共3万4219人痊愈。

马德里地区疫情最为严重，共4723人死亡，占西班牙整体死亡数的4成；累计3万6249人确诊，占整体确诊人数的29%。西班牙东北部的加泰隆尼亚疫情第2严重，共2508人死亡。

西班牙总理桑切斯（Pedro Sanchez）预计将决定是否要把3月14日宣布的紧急措施与限制再延长2周来抗疫。

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