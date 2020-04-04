英政府顾问建议再考虑群体免疫 女王明罕讲话

据李文读报引述英国政府首席流行病模型推测专家梅德利教授警告说，英国政府应该尽快解除目前的严密封闭措施，并重新考虑让一些人在生命危险最低的情况下感染新冠病毒，而不是无限期地采取封闭措施，使英国受到失业、家庭暴力及精神健康等问题的打击。

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李文读报今天指，英政府顾问建议再考虑群体免疫。

《泰晤士报》今天引述英国政府首席流行病模型推测专家梅德利教授警告说，英国政府应该尽快解除目前的严密封闭措施，并重新考虑让一些人在生命危险最低的情况下感染新冠病毒，而不是无限期地采取封闭措施，使英国受到失业、家庭暴力及精神健康等问题的打击。报道透露，梅德利教授研究的疫情模型显示，一旦解除封闭措施，大家重返工作岗位以及学生们重返校园，疫情就会卷土重来，因此不可能在恢复正常生活的同时还能做到控制疫情。为此，他认为，英国政府需要面对现实，在疫情对年轻人及老年人的影响之间取得平衡，同时也要在如何应对疫情和经济影响两者之间取得平衡。

《每日电讯报》报道，英国昨天再有684人死于新冠病毒，创下单日死亡人数的新高。累计死亡人数也增至3605人，也超过了中国官方至今公布的3322人死亡的数字。另外，英国累计确诊病例也上升至38168例。英国本周末气温将升至摄氏20度，而且预计将是阳光充沛的好天气。为此，英国首相约翰逊及卫生大臣汉考克昨天都呼吁民众，不要以此为借口，违反目前实施的“居家令”，到室外聚集游玩。报道还引述英国政府消息人士称，如果发现有许多人违反有关禁令的话，政府有可能会立即关闭公园。

《i》也报道说，英国首相约翰逊呼吁民众，不要因为周末天气好就违反禁令在户外聚集，以避免感染新冠病毒、从而为国民保健服务（NHS）的公共医疗系统减轻压力。报道还透露，英国有两名护士死于新冠病毒。此外，报道称，美国政府将建议国民佩戴口罩，以减少新冠病毒的传播。

《每日镜报》则引述英国首席护理官露丝·梅昨天公开呼吁公众，为了不幸病逝的两名女护士，本周末抵抗好天气的诱惑，继续留在家里抗疫。报道还引述她透露，两名不幸病逝的女护士分别是36岁的纳斯琳和39岁的奥罗克。该报还在头版刊登了奥罗克的遗照。

《太阳报》也披露，两名不幸病逝的护士都是有三个孩子的母亲。该报还宣布发起一项公众募捐活动，希望筹集到100万英镑，帮助两位病逝护士的家人。

据资深媒体人李文读报指，《卫报》引述英国NHS化验人员及科学家警告说，英国政府日前承诺在四月底前实现每天检测10万人的目标根本不可行，因为他们虽然拥有化验室和检测设备，但缺乏提高检测能力所需的检测剂、化学物和配件。报道还指出，英国首相约翰逊日前呼吁生产检测剂的英国企业确保英国本土的供应，但其它国家的领袖也在和他争夺检测剂的供应。

《金融时报》表示，最新公布的统计数字显示，受到新冠病毒疫情的影响，全球经济将步向自上个世纪初期经济大萧条以来最严重的衰退。首先，英国服务业采购经理指数从二月份的53.2大幅度下跌至三月份的34.5，是自该指数24年前开始以来最大跌幅，而欧洲其它国家的服务业也同样出现严重萎缩。此外，美国今年三月初的失业率增加了71万人，同时也结束了连续113个月的就业增长。报道还引述经济分析家预测，四月份的经济数字可能会更糟糕。

《每日快报》报道，英女王明天将发表罕见的历史性讲话，号召国民团结一心、共同抗击新冠病毒疫情。报道指出，这将是女王在位67年以来第四次发表特别电视演讲。

《每日邮报》也报道说，93岁的女王将在明天发表的电视演讲中表示，将和英国国民一起，共同战胜新冠病毒疫情。报道指出，英女王一般只在圣诞期间向国民发表电视演讲，平时则很少对国民发表讲话。报道透露，她将在位于伦敦西部的温莎堡预录有关讲话。

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