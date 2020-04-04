面对疫情困境 美国酝酿医疗供应链从中国迁回

随着美国各地新型冠状病毒感染病例激增，对药物和防护装备的需求飙升，特朗普(Trump)政府的官员和美国各政治派别的议员越来越担心从中国采购医疗用品对国家安全的影响。美国试图推动医疗供应链从中国迁回本土。据报道称，有共和党人表示，“他们必须愿意这么做，必须有一种爱国情怀，”“如果中国切断我们获取关键药物成分的渠道，那将是毁灭性的。”

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据英国金融时报报道说，美议员试图推动医疗供应链从中国迁回本土。疫情凸显美国对中国制造的医疗防护装备和原料药的依赖，特朗普政府官员及各派议员担心这种状况对国家安全的影响。

报道称，佛罗里达州共和党参议员、对华鹰派人物马尔科•鲁比奥(Marco Rubio)和马萨诸塞州进步派民主党参议员伊丽莎白•沃伦(Elizabeth Warren)最近加入了白宫贸易顾问彼得•纳瓦罗(Peter Navarro)和美国贸易代表罗伯特•莱特希泽(Robert Lighthizer)等人的行列，对医疗供应链严重依赖中国的情况表示担忧。周一，莱特希泽对20国集团(G20)的贸易部长们表示：“不幸的是，与其他国家一样，我们在此次危机中认识到，过度依赖其他国家作为廉价医疗产品和物资的来源，已造成了我们经济中的一个战略弱点。”

彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的查德•鲍恩(Chad Bown)编制的数据显示，美国近一半的个人防护医疗设备——包括口罩、护目镜和手套——都从中国进口。而美国在药物关键成分上对中国的依赖度更难计算。最近，一项由鲁比奥、沃伦和康涅狄格州参议员克里斯•墨菲(Chris Murphy)等人共同发起的参议院议案提出，制药公司应向五角大楼报告从中国采购的原料药数量，以便国防部调查美国在药物供应链中对中国的依赖程度。

作为与北京方面贸易战的一部分，特朗普政府之前就在向美国企业施压，要求它们将业务从中国转移回美国，其采用的一个手段是通过惩罚性关税机制。

该报道称，2月，当中国因新冠疫情而长时间关闭关键生产设施令外界越来越担忧其影响时，纳瓦罗告诉英国《金融时报》，疫情给美国敲响“一记警钟”，美国应该减轻对从中国和其他国家进口药物和医疗用品的依赖。现在，随着疫情在美国迅速蔓延，这一问题变得更加紧迫，因为医疗服务机构和州政府官员都疾呼需要物资。

纽约州目前是全美国病例数最多的州，州长安德鲁•科莫(Andrew Cuomo)称，中国现在是呼吸机和其他各州都在拼命设法采购的抗疫装备的主要制造商，这是“命运真实的、残酷的安排”。他在周三表示：“问题又回到了中国。”

据分析师称，一个重大问题是，美国要如何在企业强烈反对的情况下，说服它们把制造业务迁回本土？代表美国药品制造商的行业机构——美国药品研究与制造商协会(Phrma)赞成有必要探索各种方法，“鼓励加大国内药物开发和制造”，但它也表示，仅仅是改变供应链中的一个环节，也需要“数年时间”，带来“巨大成本”。

报道称，国会工作人员和贸易律师表示，企业需要彻底改变思维方式。

据该报道说，离开中国也有操作上的难题。科茨表示：“你不能把灯一关就走了。你得遣散雇员，还必须获得离开的许可。”即便是最坚决支持美国重要战略企业迁回制造业务的人也承认，制定政策来实现这一目标是有难度的。

据美国媒体报道，特朗普政府正在考虑颁布一项行政命令，实行“购买美国货”的规定，强制联邦机构只能购买美国制造的药品和医疗设备。除了要求联邦机构只购买美国制造的医疗产品外，美国国会的政策制定者还曾讨论，提供政府支持的专项贷款帮助企业将供应链迁回美国，并以减免税收来奖励这么做的企业。但长远来看，这些是否足以让离开中国成为值得美国企业去做的一件事，仍然存在疑问。

据该报道说，“他们必须愿意这么做，必须有一种爱国情怀，”上述共和党助理表示，“如果中国切断我们获取关键药物成分的渠道，那将是毁灭性的。”

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