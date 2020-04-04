Ivermectin 澳发现治寄生虫药物48小时内杀死新冠病毒

澳大利亚蒙纳士大学（Monash University）研究团队发现，主要用来治疗头虱的“伊维菌素”（Ivermectin）可在2日内杀死新型冠状病毒细胞。虽然此一药物已普遍使用，但最快1个月才会进入人体实验阶段。该结论已发表在《抗病毒研究》（Antiviral Research）杂志上。

广告 继续浏览后续

据光华网今天报道称，澳大利亚发现治寄生虫药物，48小时内杀死新冠病毒。消息称，目前各国争相研制疫苗。

报道说，对抗新型冠状病毒药物相关研究迎来好消息，据澳洲联合新闻社消息，蒙纳士大学（Monash University）研究团队发现，主要用来治疗头虱的“伊维菌素”（Ivermectin）可在2日内杀死新型冠状病毒细胞。虽然此一药物已普遍使用，但最快1个月才会进入人体实验阶段。该结论已发表在《抗病毒研究》（Antiviral Research）杂志上。

蒙纳士大学生物成像研究所的瓦格斯塔夫（Kylie Wagstaff）博士于周五指出，使用单剂量的抗头虱药物“伊维菌素”，可以在48小时内阻止新型冠状病毒在细胞培养中生长。瓦格斯塔夫指出，即使是单剂量的素注射，能在48小时内清除病毒所有的核糖核酸（RNA），甚至在24小时内能够显著减少其RNA。

报道称，目前仍不清楚伊维菌素是如何杀死新型冠状病毒细胞，但该药物很明显阻止了病毒的抑制能力，让此病毒无法抑制宿主细胞对其进行清理。科学家们下一阶段将确定合适人体使用的剂量，以确保实验室外的剂量对人体安全。

瓦格斯塔夫表示，在全球新冠肺炎疫情仍在大流行、且当前仍未有治疗药物及正式获准生产的方案情况下，这种现成的合成药若证实有效，可能提早对患者有帮助。此外他也强调，要广泛使用疫苗仍需一段时间，该团队也需要资金进行临床实验与测试。

报道说，“伊维菌素”（Ivermectin）是美国FDA批准的抗寄生虫药，在体外也能有效抵抗包括HIV、蚊症和流感在内的病毒。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅