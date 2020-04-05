英国: 女王今晚庄严讲话 首相未婚妻孕身新冠感染

据《星期日泰晤士报》报道，英国首相约翰逊的未婚妻西蒙兹在个人推特上透露，过去一周来因为出现了感染新冠病毒的症状，所以一直在床上疗养。她还表示，并没有要求进行病毒测试，但休息了一周后，感觉身体更强壮了，而且正在康复中。《星期日邮报》也披露，女王将在今晚电视讲话中，号召英国国民勇敢面对新冠病毒危机。

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据李文读报今天说，英首相未婚妻承认有感染症状。据《星期日泰晤士报》报道，英国首相约翰逊的未婚妻西蒙兹在个人推特上透露，过去一周来因为出现了感染新冠病毒的症状，所以一直在床上疗养。她还表示，并没有要求进行病毒测试，但休息了一周后，感觉身体更强壮了，而且正在康复中。报道指出，今年32岁的西蒙兹正在怀孕，预产期是在今年暑假初期，并引述她表示，“怀孕期间感染新冠病毒的确令人担忧，但听从最新的医学建议，会让你非常安心。”

与此同时，报道还透露，英国首相约翰逊经过了一周自我隔离时候，目前仍有咳嗽和发烧。报道引述其助手表示，虽然约翰逊九天前开始在首相府内自我隔离后，尚未接受过医生的检查，但他一直与英国政府首席医务官维蒂教授保持联系，因此也在获得专业的医学建议。

不过，报道引述专业医生指出，任何病人如何持续发烧超过一周的话，就有可能患上肺炎。另外，英国昨天新冠病毒死亡人数为708人，又创下单日死亡人数的新高，死者当中还包括一名本身健康有问题的五岁小童，而累计死亡人数也超过了4000人至4313人。英女王今天稍后将发表一次特别的全国电视讲话，这也将是她在位以来第四次这样做。

《星期日邮报》也披露，女王将在今晚电视讲话中，号召英国国民勇敢面对新冠病毒危机，并表示，坚信这一代英国人将如他们的前辈那样坚强。报道引述英国首相府消息人士称，政府希望女王的电视讲话能“提升英国民众的士气”。

《星期日电讯报》也在头版报道了英女王今晚将向英国国民发表罕见电视讲话的消息。报道还透露，女王的电视讲话是在温莎堡录制的，摄影师在录制时都身穿保护服，而且与女王保持安全距离，至于技术人员则在另外一间屋子里工作。

该报还引述英格兰地区NHS医务总监鲍维斯教授表示，从入院接受治疗的人数来看，疫情最严重的伦敦地区已经出现高峰期的迹象，显示新增病例数字开始稳定下来，但他告诫大家仍然不能松懈下来。

此外，该报在头版引述英国外交大臣拉布在该报撰文警告说，世界领袖们不要以“损害严重的保护主义”为新冠病毒疫情带来更大伤害。他还透露，他与英国首相约翰逊及国际贸易事务大臣图鲁斯一直在向各国领袖施压，要求他们保持贸易通道畅通。瑞士组织“全球贸易警报”上个月发表报告指出，自今年初以来，全球54个国家的政府发出了46个限制出口医疗物资的禁令。

《观察家报》报道，57岁的前工党影子内阁脱欧事务大臣斯塔莫，昨天获选为英国最大反对党工党的新领袖，接替下台的科尔宾。报道透露，近50万工党党员和支持者参与了党领袖选举投票，斯塔莫获得了其中56.2%的选票支持，比另外两位竞争者加起来的票数还要多。斯塔莫在获选后表示，希望重新赢得公众对工党的信任。此外，他还会为了国家利益，与保守党政府一道抗击新冠病毒疫情。

资深媒体人李文读报指《独立报》电子版也在头版刊登了新任工党领袖斯塔莫的照片。而该报今天头条新闻是，该报调查显示，受到新冠病毒疫情影响，本来就缺乏经费支持的英国社会关怀服务业可能在数周内崩溃，并为医院造成更大压力。报道透露，一些社会关怀服务提供者表示，由于地方政府拒绝发放紧急援助基金，因此面临倒闭的危险。而其它一些社会关怀服务机构也表示，目前面临人手不足、设备缺乏、以及太少护士照料刚刚出院的病人等问题。

《星期日镜报》报道，保守党下议院领袖瑞思莫格持有股份的一家投资公司，有望在新冠病毒危机中赚大钱。报道透露，这家公司专门投资那些因为受到疫情影响而股价大跌的企业并从中牟利。报道称，瑞斯莫格至少持有这家投资公司的15%股份，而且在接任保守党下议院领袖职务前才辞任公司董事一职。

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