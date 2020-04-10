约翰逊脱离危险离开重症监护大大鼓舞英国民众抗疫士气

据英国《太阳报》说，英国首相约翰逊在复活节假期前夕脱离危险期并离开重症监护室，是英国国民的士气来说是一大鼓舞，也使周五的复活节耶稣受难日（Good Friday）真的变成了“美好周五”了。

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据李文读报今天说，约翰逊脱离危险离开重症室。《每日快报》报道，英国首相府发言人昨晚证实，英国首相约翰逊在重症监护室（ICU）度过了72小时后，已经脱离危险期，并已从重症监护室转至普通病房，但在康复初期仍需要密切观察其病情发展。报道指出，55岁的约翰逊离开重症监护室让其未婚妻西蒙兹松了一口气。

《每日电讯报》也引述英国首相府发言人称，约翰逊“精神状态很好”，目前开始康复的初级阶段。约翰逊是在本周一晚上因为病情恶化被送进重症监护室的。报道还透露，英国各党派政界人士纷纷向约翰逊表示祝福，美国总统特朗普也形容约翰逊离开重症监护室是一大喜讯，并祝愿约翰逊早日康复。另一方面，目前暂代约翰逊首相职务的外交大臣拉布昨天表示，目前解除三周前开始实施的封闭措施仍然为时尚早，但他拒绝说明会在什么情况下，才考虑解除有关封闭措施。他同时指出，政府内阁官员在下周末之前甚至不会就目前的封闭措施进行检讨。与此同时，英国新冠病毒确诊死亡人数已增至7978人，而确诊病例总数也升至65077例。

另外，该报还引述德国一项最新研究结果指出，有更多的人感染了新冠病毒，但已拥有了免疫力。报道透露，德国科学家在该国最新爆发新冠病毒疫情的城市进行调查，在之前没有发现感染症状的居民身上发现了抗体，并以此初步估算出，当地可能有15%的居民已拥有新冠病毒免疫力，而这一比例比之前科学家的估计多出两倍。

《泰晤士报》则引述唐宁街消息人士说，虽然首相约翰逊已经离开重症监护室，但估计仍需要至少一个月才能完全康复，而且也需要一段时间才能逐步恢复工作。报道透露，约翰逊的未婚妻西蒙兹在得知未婚夫离开重症监护室之后，在其个人推特上贴出了一幅彩虹画，并加上一串鼓掌的表情包。报道还指出，虽然昨天英国新冠病毒死亡人数又增加了881人，但新增确诊病例数量以及入院治疗人数开始有所平缓。

《i》也指出，英国首相约翰逊从重症监护室转入普通病房之后将进入康复期的初步阶段，因此仍然需要休息。此外，该报还引述警方负责人表示，在复活节假期即将来临之际，警方开始在M5高速公路截停驾驶旅行大篷车的旅客，并把他们送返寓所。

《每日镜报》也引述代理首相拉布警告说，即将到来的复活节周末假期是决定英国抗疫努力成功与否的关键时刻，他促请英国公众忍受一下好天气的诱惑，不要离开家居到户外旅行，以免破坏了至今已取得的抗疫成果。

据资深媒体人李文读报说，《每日邮报》则报道，参与制定政府封闭措施的社区事务次官詹里克曾先后两次违反封闭措施。其中一次从伦敦驾车到150英里以外的第二个寓所，另一次则是在周末驾车去看望父母。不过，报道也引述消息人士为其辩护说，他是为了送食物和药物给家人，并且只是把东西放在门口而没有入内。

《独立报》电子版今天在头版探讨英国解除封闭措施可能需要考虑的问题，例如在什么情况下解除有关措施、需要什么技术来协助解除封闭措施、其它国家如何解除封闭措施、以及一旦英国继续封闭措施，谁将受到的打击最严重等。

《卫报》表示，根据该报的调查，英国新冠病毒的实际死亡人数可能能比官方公布的多出1000人。报道透露，数以百计居住在护理中心的老人怀疑死于新冠病毒，但并没有包括在官方统计数字内。报道还引述护理中心组织表示，估计这样的死亡人数可能多达1000人。另外，该报还在头版刊登照片报道说，之前警告医护人员缺乏个人保护装备的医生因为感染病毒不幸病逝。

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