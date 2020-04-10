美国纽约州政府及公共卫生领袖警告，尽管境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）抗疫初见成效，国民仍必须忍住松懈的冲动，现在还不能放宽社交距离措施。美国累积死亡病例超过1万6000例，纽约州疫情死亡占据近半。

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据法新社消息，纽约疫情初见曙光，当局吁民众不要放松戒备。

据新证据显示，美国疫情最严重的纽约州实施居家令后逐渐出现成效，疫情曲线有趋于平缓迹象。至昨天截止，纽约州新增住院病患连2天减至200人，州长古莫（Andrew Cuomo）表示，这是保持社交距离措施奏效的迹象。不过纽约州周四新增799起与疫情有关的死亡病例，连3天写下新高。古莫提及疫情图表中的数据曲线下滑。他说：“大家不能松懈，昨夜疫情曲线压平是因为我们昨日的作为奏效。”

纽约州目前通报超过7000人因新型冠状病毒所引发的呼吸道疾病而死亡。

长岛海湾（Long Island Sound）西端哈特岛（Hart Island）公墓或许更能明显感受到疫情严峻的程度，岛上约聘员工一天埋葬24具染疫死者的遗体，将灵柩缓缓降入新挖好的墓穴。

该报道称，美国累积死亡病例超过1万6000例，光是纽约州就占将近一半。美国已知有超过46万人感染，确诊病例数高居全球之冠。

据路透社报道美国疫情z，美国新增新冠感染病例32,449例 新增死亡1,942例累计病亡14,696例。据美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)周四报告，目前美国累计确诊病例升至427,460例，比之前的统计增加32,449例，新增死亡病例1,942例，累计病亡14,696例。

CDC上述统计数据涵盖时间截至4月8日下午4点，与此前一天的数据做比较。

该报道称，该数据不一定反映各州报告的病例数。

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